Lengnau: 5G-Antenne in Kirchturm vor Bundesgericht

Lengnau Gruppe will gefährdete Mauersegler schützen: Jetzt entscheidet Bundesgericht über 5G-Antenne im Kirchturm Fast 200 Einsprachen gingen 2019 gegen das Projekt in Lengnau ein. Nun wird die geplante Handyantenne im Kirchturm zum Fall für das oberste Schweizer Gericht. Dort haben die Initianten bereits einen Teilerfolg erzielen können. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 24.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nicht nur die Strahlung, sondern auch die erzeugte Wärme könnte die Mauersegler beim Brüten im Kirchturm beeinträchtigen, so die Initianten. Sandra Ardizzone/AZ-Archiv

Eine 5G-Antenne stösst in Lengnau seit Jahren auf heftigen Widerstand. 2019 kündigte der Mobilfunkanbieter Salt an, eine Mobilfunkantenne im Kirchturm errichten zu wollen. Gegen das entsprechende Baugesuch gingen zahlreiche Einsprachen ein: zwölf von Einzelpersonen, eine von mehreren Naturschutzorganisationen und eine Sammeleinsprache mit 176 Unterschriften.

Der Grund: Die Antenne würde nicht nur mitten im Wohngebiet liegen, sondern könnte die rund 50 Mauersegler beim Nisten im Turm der Kirche St. Martin stören. Der Vogel wird gemäss Roter Liste Schweiz als potenziell gefährdet eingestuft.

Nun liegt der Fall vor dem Bundesgericht. Dort kann die Gruppe Pro Mauersegler einen ersten Erfolg verbuchen. Doch von vorne.

Die Mauersegler gelten als potenziell gefährdet. Agami/R. Schols / www.imago-images.de

Trotz der vielen Einsprachen erteilte der Lengnauer Gemeinderat Ende 2019 die Bewilligung. So verlangt es das Gesetz: Denn halten sich die Mobilfunkanbieter daran, kann eine Gemeinde ein Baugesuch für eine Antenne gar nicht ablehnen. Gegen den Beschluss des Gemeinderates ergriff die Gruppe Pro Mauersegler Beschwerde beim Rechtsdienst des Regierungsrats. Der Gruppe gehören sechs Lengnauerinnen und Lengnauer an, stellvertretend für viele Einsprecher, welche die Gruppe finanziell tatkräftig unterstützen.

Ihre Begründung: Die Auflagebedingungen wie die Abschirmung der Nistkästen vor der Strahlung oder der beschränkte Zugang während der Brutzeit seien unzureichend. Auch gelte für die Altvögel überhaupt kein Schutz.

Sendeanlage wäre in nächster Nähe zu Nestern

Ihre Argumentation wird von der Aargauer Sektion von Bird Life unterstützt, die 2019 ebenfalls unter den Einsprechern waren. Geschäftsführerin Kathrin Hochuli sagte zu dieser Zeitung, dass die Störung des Brutgeschäfts dieser potenziell gefährdeten Vögel verboten und strafbar sei. Ein Antennenbetreiber müsse gewährleisten können, dass die Antenne die Kolonie nicht negativ beeinflusse.

Kirchgemeinde kritisiert Vertrag Die Mobilfunkantenne im Turm der Kirche St. Martin hat auch für Kritik innerhalb der Kirchgemeinde geführt. Im vergangenen Herbst baten 33 Stimmberechtigte an der Kirchgemeindeversammlung um eine Konsultativabstimmung. Die Frage: Dürfen in oder auf Gebäuden der Kirchgemeinde Mobilfunkantennen installiert werden? Damit, so die Initianten, habe die Kirchenpflege die Gelegenheit, die Stimmung innerhalb der Kirchgemeinde erkennbar zu machen, «zu einem Thema, bei dem es um Geld, Ethik und Emotionen geht».



Ursprünglich wollten sie mittels Abänderungsantrags die Kompetenz für Vertragsabschlüsse bezüglich Mobilfunkantennen von der Kirchenpflege auf die Kirchgemeinde übertragen. Da dies gemäss Organisationsstatut der Landeskirche nicht möglich, kam es stattdessen zur Konsultativabstimmung.



Doch die Kirchpflege lehnte den Antrag ab. Zum einen, weil es in Bezug auf das aktuelle Baugesuchsverfahren nichts ändern würde, da ein rechtsgültiger Vertrag abgeschlossen worden sei. Zum anderen, weil eine Abstimmung nicht repräsentativ gewesen sei. (sga)

Der Rechtsdienst wies die Beschwerde der Gruppe Pro Mauersegler zurück, im vergangenen November auch das Verwaltungsgericht. Dessen Begründung ist für die Gruppe aber nicht nachvollziehbar:

«Das Verwaltungsgericht ging auf die zentralen Punkte der Beschwerde nicht ein.»

Zum einen seien die Mauersegler-Eltern bei ihrem Flug vom und zum Nistkasten einer elektrischen Feldstärke ausgesetzt, die etwa das Dreifache des für Menschen und dann auch nur für kurze Zeit erlaubten Grenzwertes betrage. Dabei sind sie nicht nur beim Flug vom und zum Nistkasten dieser hohen Strahlung ausgesetzt: Sie fliegen täglich mehrere dutzend Mal zu den Jungvögeln und füttern sie – dabei umkreisen sie den Turm in geringem Abstand stundenlang und nehmen dabei auch Nahrung für die Jungvögel auf.

Deren Belastung ist ebenfalls hoch: «Im Nistkasten sind die Jungtiere wochenlang einer elektrischen Feldstärke ausgesetzt, die etwa das Anderthalbfache des Immissionsgrenzwertes beträgt», so die Gruppe. Und dies trotz der Möglichkeit, die Nistkästen mit einem sogenannten Faraday-Käfig abzuschirmen, der als elektrische Abschirmung wirkt. Denn es müsse gleichzeitig gewährleistet sein, dass das Flugloch offen bleibe, was wiederum die Wirkung der Abschirmung beeinträchtige.

«Des Weiteren gibt es neben der elektrischen Feldstärke immer auch eine magnetische Feldstärke, die damit im Nistkastenbereich gleichfalls am höchsten ist», so die Gruppe weiter. «Und das Erdmagnetfeld dient als Kompass für den Zugweg der Vögel nach Afrika – Orientierungsschwierigkeiten sind zu erwarten und wurden auch schon demonstriert.» Zudem sei eine Sendeanlage ein «Heizpilz», der selbst zu einem Temperaturanstieg in der Umgebung führe, ohne überhaupt Strahlung zu versenden.

Zur Erinnerung: Die Nistkästen wären nur 35 Zentimeter von der geplanten Steuerelektronik entfernt. «Von Mauerseglerkliniken im In- und Ausland wird aber berichtet, dass sich wiederholt Jungtiere auf der Suche nach Kühlung aus ihrem Nest stürzen, wenn im Sommer die Aussentemperatur über 35 Grad steigt, was ja vermehrt auftritt.»

Statt auf diese Argumente inhaltlich einzugehen, habe sich das Verwaltungsgericht auf den Fall von Kreuzlingen bezogen, so die Gruppe Pro Mauersegler. Dort lehnte das Bundesgericht 2018 den Einspruch gegen eine 5G-Antenne ab. Die Gruppe weist aber darauf hin, dass in der Thurgauer Gemeinde die Nester der Mauersegler viel weiter von der Sendeanlage entfernt lagen als dies im Lengnauer Kirchturm der Fall wäre.

Zumindest 2022 brüten Mauersegler ungestört

Im Januar erhob die Gruppe Pro Mauersegler nun Beschwerde beim Bundesgericht in Lausanne. Sie hofft, dass das oberste Schweizer Gericht auf die unterschiedlichen Gegebenheiten zum Fall Kreuzlingen eingeht und so auch zu einer unterschiedlichen Beurteilung kommt, was die Gefährdung der Mauersegler betrifft.

Der Turm der Kirche St. Martin soll zum 5G-Sendeturm werden. Severin Bigler/AZ-Archiv

Einen Teilerfolg hat die Gruppe bereits erringen können: Das Bundesgericht stimmte dem ersten Teil des Einspruchs zu, dass bis zum Ende des Prozesses keine Bautätigkeiten von Salt unternommen werden dürfen. «Damit ist gewährleistet, dass auch dieses Jahr die Mauersegler ungestört im Kirchturm brüten können», so die Gruppe. Der zweite Teil der Beschwerde, der den Sachverhalt des Einspruchs betrifft, steht noch aus.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen