Lengnau: Mienenwerfer-Bunker soll für Besucher zugänglich werden

Lengnau Geheimnisvolle Mini-Festung: Mienenwerfer-Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg soll Tore für Besucher öffnen Die Armasuisse will eine ausgemusterte Armee-Anlage in Lengnau für 12'000 Franken verkaufen. Nun soll der Bunker der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Wer die Anlage kaufen soll, ist noch nicht klar.

Noch gibt es nicht viel zu sehen von der Minenwerfer-Anlage in Lengnau. Das soll sich aber bald ändern. Louis Probst

Seit drei Wochen tobt der Krieg in der Ukraine. Erst vor wenigen Tagen warnte US-Präsident Joe Biden vor einer Eskalation des Konfliktes zu einem Dritten Weltkrieg. Vom Zweiten Weltkrieg, der vor 77 Jahren endete, sind noch heute Spuren unter der Erde zu entdecken. So auch in Lengnau.

«Die Besucher werden staunen, was so ein Monoblock alles beherbergt», so Peter Forster, im Online-Blog «Bulletin-1.ch». Hinter der eher unverfänglichen Bezeichnung «Monoblock» verbergen sich die ehemaligen Stellungen der 12-Zentimer-Zwillings-Festungs-Minenwerfer. Die eidgenössischen Räte beschlossen 2018 auf Antrag des Bundesrates, diese Systeme ausser Dienst zu stellen.

Inzwischen hat die Armasuisse begonnen, die Anlagen respektive die Parzellen, auf denen sie sich befinden, Kantonen und Gemeinden zum Kauf anzubieten. Eine solche Offerte war auch an die Gemeinde Lengnau gerichtet worden, auf deren Gebiet sich eine Festungs-Minenwerfer-Anlage befindet.

Für symbolische 12'000 Franken soll die Anlage verkauft werden

Die Armasuisse hatte dem Gemeinderat und der Finanzkommission der Ortsbürgergemeinde auch Gelegenheit geboten, die Anlage zu besichtigen. An der Gemeindeversammlung der Lengnauer Ortsbürger im vergangenen Herbst informierte der Gemeinderat über das Angebot.

Die Armasuisse möchte die Waldparzelle im Umfang von rund 7000 Quadratmetern mitsamt der unterirdischen, zweistöckigen Baute zum symbolischen Preis von 12'000 Franken veräussern, wobei sie der Gemeinde ein Vorkaufsrecht eingeräumt hat. Wie der Gemeinderat mitteilte, habe sich eine Interessengruppe gemeldet, welche die Anlage allenfalls übernehmen oder warten möchte.

Interesse am Verein ist gross, Gründung steht noch aus

Denkbar, so der Gemeinderat damals, sind zwei Varianten: Entweder erwirbt die Ortsbürgergemeinde die Parzelle und regelt mit einem allfälligen Verein den Unterhalt und Betrieb der Bauten. Ein allfälliger Kaufantrag würde im kommenden Juni der Ortsbürger-Gemeindeversammlung vorgelegt. Oder aber der noch zu gründende Verein erwirbt die Parzelle samt Anlage auf eigene Kosten und regelt mit der Ortsbürgergemeinde vertraglich die Bewirtschaftung der Waldparzelle.

Das Interesse an einem Verein ist offensichtlich vorhanden. «Auf einen Aufruf hin haben sich mehr als 15 Personen gemeldet», erklärt Kurt Schmid auf Anfrage, der zusammen mit Stefan Schädler hinter der Vereins-Idee steht. «Wir sind aber noch nicht ganz so weit. Die formelle Gründung des Vereins ist noch nicht vollzogen worden. Es geht dabei um den Zeitpunkt der Übernahme. Die Armasuisse hat die Anlage noch nicht definitiv freigegeben.»

Zudem sei auch die Frage noch nicht entschieden, ob der Verein als Käufer auftritt, oder ob die Ortsbürgergemeinde die Anlage kauft und der Verein lediglich für den Betrieb zuständig ist. Jedenfalls soll nach den Vorstellungen von Kurt Schmid die Anlage der Öffentlichkeit für Besichtigungen zur Verfügung stehen. «Wir sind auch klar der Meinung, dass die Minenwerferstellung als Zeitzeugnis im Eigentum der Gemeinde Lengnau bleiben sollte.»

Noch unklar, ob Armasuisse weitere Vorgaben macht

Ammann Viktor Jetzer sagt auf Anfrage: «Der Gemeinderat hat sich noch nicht zu hundert Prozent für eine der beiden Varianten entschieden.» Also ob die Ortsbürgergemeinde oder der Verein die Anlage erwerben soll. «Es stehen noch viele Unklarheiten im Raum.» So in Bezug auf das Übergabedatum der Anlage. Zudem ist noch nicht klar, welche weiteren Vorgaben die Armasuisse machen wird.

Damit dürfte es wohl noch etwas dauern, bis – um mit Peter Forsters Worten zu sprechen – Besucherinnen und Besucher staunen können, was sich da in einem Waldstück oberhalb von Lengnau verbirgt.

