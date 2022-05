Lengnau: David Burgherr und Werner Jetzer treten nochmals an

Lengnau Erneute Kampfwahl: Diese zwei kämpfen um den fünften Gemeinderatssitz Die Kandidaten für die zweite Ersatzwahl in Lengnau innert weniger Monate stehen fest: SP-Grossrat David Burgherr und SVP-Politiker Werner Jetzer. 14.05.2022, 05.00 Uhr

Lengnau muss zum zweiten Mal nach den Gesamterneuerungswahlen ein fünftes Mitglied für den Gemeinderat wählen. Sandra Ardizzone

Nun ist es offiziell: SP-Grossrat David Burgherr und SVP-Politiker Werner Jetzer treten nochmals in einer Kampfwahl gegeneinander an, um einen freien Sitz im Lengnauer Gemeinderat zu erobern. Am Freitag ist die Anmeldefrist für die Ersatzwahl vom 26. Juni abgelaufen. Weitere offizielle Kandidatinnen oder Kandidaten haben sich gemäss Mitteilung der Gemeinde nicht angemeldet.