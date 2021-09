Lengnau Ein Mann wie Baum: Franz Suter über 35 Jahre als Förster, seinen Lieblingsbaum und die Jagd Nach über drei Jahrzehnten und einer Zugabe von elf Monaten geht der Lengnauer Förster Franz Suter Ende Jahr in Pension. Am Samstag, wenn er ein letztes Mal Gross und Klein durch den Waldumgang führt, wird er offiziell verabschiedet. Rosmarie Mehlin 18.09.2021, 05.00 Uhr

Er kennt den Wald wie seine Westentasche: Wenn Franz Suter vom Wald spricht, ist seine Begeisterung für die Natur spürbar. Rosmarie Mehlin

Ein Mann wie ein Baum, stämmig und knorrig, die Haut von Wind und Wetter gegerbt. Die Zufriedenheit, die dieser Mann ausstrahlt, ist ebenso ansteckend, wie seine Begeisterung. Wenn der Lengnauer Franz Suter auf einer Holzbank im Wald sitzend über seine Arbeit plaudert, ist sofort klar: Sein Beruf ist – im wahrsten Sinne des Wortes – Berufung. Er sagt:

«Schon in der Sek hatte ich gewusst, dass ich Förster werden will.»

Genau betrachtet war es ihm wohl bereits in die Wiege gelegt, war doch schon sein Vater 30 Jahre lang Förster in Lengnau.

Nach der Schule hatte Suter die dreijährige Lehre zum Forstwart in Obersiggenthal absolviert; auf zwei Jahre Praxis in Gebenstorf und Obersiggenthal, war die einjährige Ausbildung an der Försterschule Lyss – einem Internat – gefolgt. «Anschliessend war ich sechs Jahre Förster in Gebenstorf, und 1986 wurde ich Nachfolger meines Vaters hier in Lengnau.» Auf die Frage, was ihm der Wald bedeutet, blickt er einen Augenblick verträumt zu den Baumwipfeln, um fast schon zärtlich zu antworten: «Die Natur allgemein, besonders aber auch die Tierwelt, bedeuten mir sehr, sehr viel.»

Wald nimmt 40 Prozent der Gemeindefläche ein

Als er die Nachfolge seines Vaters antrat, übernahm er einen sehr ausgedehnten Arbeitsplatz, umfasst der Lengnauer Forst doch 468 Hektaren und nimmt damit knapp 40 Prozent der Gesamtfläche der Gemeinde von 1267 Hektaren ein. «Den grössten Anteil am Wald hat, mit rund 300 Hektaren, die Ortsbürgergemeinde, gefolgt vom Privatwald mit gut 98 Hektaren und der Innerortsvereinigung mit 22 Hektaren. Mit 40 Prozent sind Fichten und mit 27 Prozent die Buchen am meisten vertreten».

Hat der Förster einen Lieblingsbaum? « Ja – die Lärche», kommt wie aus der Kanone geschossen. Immerhin hat sein Lieblingsbaum einen Anteil von zehn Prozent an seinem Forst und belegt, zusammen mit der Föhre, Rang drei in Franz Suters grünem Reich.

Diesen Samstag letzter Waldumgang mit der Bevölkerung

Als Förster gehört das Fällen von Bäumen nicht zu seinen vordringlichen Aufgaben. «Dafür sind meine Mitarbeiter sowie die Privatbesitzer zuständig. Ich als Förster bestimme hingegen, wie der Wald aussieht, indem ich die zu fällenden Bäume anzeichne. Das erfordert vor allem Fingerspitzengefühl.»

Ist es für ihn nicht schmerzlich, wenn ein jahrzehnte- bis jahrhundertealter Riese fällt? Er sagt:

«Bei einem häufig vertretenen Baum wie der Fichte berührt es mich kaum, aber wenn beispielsweise eine Eiche fällt, die seit zehn und mehr Generationen im Wald stand, geht mir das schon etwas nah.»

Die natürliche Waldverjüngung in Lengnau mit Lichtbaumarten wie Lärche und Föhre wird seit vielen Jahren erfolgreich praktiziert und ist von nationaler Bedeutung: «Seit 15 Jahren vertiefen ETH-Studenten und Absolventen der beiden interkantonalen Försterschulen an diesen Objekten ihre Ausbildung», strahlt Suter stolz.

Diesen Samstag, wenn er ein letztes Mal Gross und Klein durch den Waldumgang führt, wird Franz Suter offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Genau betrachtet mit acht Monaten Verspätung und immer noch nicht endgültig. «Meinen 65. Geburtstag hatte ich bereits im Januar. Meinem Nachfolger Roman Häusermann aus Oberkulm zuliebe habe ich noch weitergemacht. Er schliesst Ende dieses Monats die Försterschule ab, und ich werde ihn die folgenden drei Monate in seine Aufgabe hier in Lengnau einführen.»

Jagd, Kochen und Chüngel: Wie er den Ruhestand geniesst

Rund zwei Drittel seiner Arbeitszeit verbringe der Förster im Büro, wo Suter auch seiner Lieblingsaufgabe nachkommt: «Das ist ganz klar der Holzverkauf! Während der Holzpreis in den vergangenen Jahren eingebrochen war, ist er in jüngster Zeit explosionsartig in die Höhe geschnellt. Im In- und aus dem Ausland ist die Nachfrage nach Holz enorm. Das ist ein toller Start für meinen Nachfolger.»

Neben dem Forst war und ist die Jagd Franz Suters grosse Leidenschaft. 1984 hatte er das Jagdpatent erworben. «Auch wenn es Leute gibt, die das nicht verstehen wollen: Es braucht die Jagd zur Regulierung des Wildbestandes. Besonders wichtig ist in unserer Region seit vielen Jahren das Dezimieren von Wildschweinen, die in der Gegend viel zu stark vertreten sind. Höchst erfreulich hingegen ist, dass wir in Baldingen, Böbikon, Schneisingen und Lengnau sehr viele Hasen haben.»

Auf die Jagd wird er weiterhin mit Begeisterung regelmässig gehen und auch das Amt als Präsident der Wasserversorgungs-Genossenschaft vorläufig weiter ausüben. «Eines werde ich künftig aber ganz sicher nicht tun – meinem Nachfolger dreinreden», versichert Suter im Brustton der Überzeugung.

Er wird aber mehr Zeit haben für seine Frau Heidi und die beiden Töchter: Diana, die auf dem zweiten Bildungsweg Jus studiert hat und gerade fürs Anwaltspatent büffelt, und Andrea, die als Köchin in der Reha Bad Zurzach arbeitet. Kochen – «ich habe mehrere Kochkurse besucht» –, Fischen – «auf Bachforellen»–, und seine 30 Chüngel werden zudem dafür sorgen, dass bei Franz Suter keine Langeweile aufkommt. Obwohl – solches ist bei diesem Energie geladenen und begeisterungsfähigen Baum von einem Mann schlicht nicht vorstellbar.