Lengnau: Die Mitte wehrt sich nach Doppelrücktritt gegen Vorwürfe

Lengnau Doppelrücktritt im Gemeinderat: Die Mitte wehrt sich gegen Vorwürfe – «weisen in aller Deutlichkeit diese haltlosen Unterstellungen zurück» Die Lengnauer Ortspartei nimmt Stellung zur Kritik von Vizeammann Marcel Elsässer – Gemeindeammann Viktor Jetzer ruft Bevölkerung, Gewerbe und Parteien zur Mitwirkung auf. 06.10.2022, 15.57 Uhr

Erst vor kurzem hat das Stimmvolk ein neues Parkierungsreglement für das Lengnauer Dorfzentrum an der Urne abgelehnt. Bild: Alex Spichale

In Lengnau hat es vergangene Woche geknallt: Vizeammann Marcel Elsässer (SP) und Gemeinderätin Hanni Jetzer (FDP) haben ihren Rücktritt bekanntgegeben. In ihren Stellungnahmen kritisieren die beiden langjährigem Gemeinderatsmitglieder, dass eine rote Linie überschritten worden sei und teilweise mit Falschaussagen und Scheinargumenten Referenden ergriffen worden seien.

Dabei kritisierte Marcel Elsässer auch, dass seit längerem durch alt CVP-Gemeindeammann Kurt Schmid, gewisse Vorstandsmitglieder der Mitte/CVP und Einzelpersonen alle Projekte im Hintergrund bekämpft würden und schlechte Stimmung gemacht werde.

Nun meldet sich die attackierte Ortspartei in einem Schreiben zu Wort:

«Diese haltlosen Unterstellungen und blossen Behauptungen werden in aller Form und mit aller Deutlichkeit zurückgewiesen.»

Die Mitte Lengnau bedaure die Demissionen der beiden langjährigen Ratsmitglieder und die damit einhergehende erneute Destabilisierung des Gemeinderates ausserordentlich. «Es geht jedoch in keiner Weise an, nun falsche, jeglicher Grundlage entbehrende und ehrverletzende Anschuldigungen gegenüber den Mitgliedern des Vorstandes der Ortspartei die Mitte Lengnau zu erheben.»

Es werde vielmehr eine rote Linie überschritten, wenn nun von den beiden scheidenden Ratsmitgliedern und weiteren indirekt Involvierten die rechtmässige Wahrnehmung der politischen Rechte durch eine Ortspartei mit hinterhältigen Machenschaften und Antisemitismus gleichgestellt werde. «Dieses Vorgehen ist völlig inakzeptabel und bedarf zwingend einer Richtigstellung.»

Die Mitte sei nicht aktiv bei den Referenden involviert gewesen

Weiter schreibt die Partei: Wenn in den Stellungnahmen als Demissionsgrund unter anderem angeführt werde, dass seit einiger Zeit politische Entscheide in Lengnau hinterfragt und Referenden ergriffen würden, so befremde dies sehr und lasse das demokratische Grundverständnis vermissen. Soweit diese angeblich stossende Entwicklung der Mitte Lengnau angelastet werden solle, würden die Vorwürfe indes fehlgehen.

«Weder im Zusammenhang mit dem Referendum gegen den Pumptrack noch mit dem Referendum gegen das Parkierungsreglement war die Mitte Lengnau aktiv involviert.» Seitens der Partei sei einzig eine Empfehlung zur Referendumsabstimmung gegen das Parkierungsreglement abgegeben worden.

Diese würde sich nahtlos in die bisherige im Zusammenhang mit der Zentrumsentwicklung kommunizierte Haltung der von der Partei vermissten gesamtheitlichen Planung einreihen. Beide Referenden nahm das Stimmvolk an der Urne an.

Die Mitte Lengnau erklärt im Schreiben, dass die verschiedenen Projekte, die teilweise gerade keine gesamtheitliche und koordinierte Planung erkennen liessen, von der Partei nie im Hintergrund bekämpft worden seien. Auch gegen den Vorwurf, es sei schlechte Stimmung gemacht worden, wehrt sich die Partei.

Vielmehr sei stets offen kommuniziert, an den vom Gemeinderat selbst zur Verfügung gestellten Verfahren wie etwa Mitwirkungsverfahren oder Umfragen aktiv teilgenommen und stets Hand für Gespräche geboten worden.

Der Gemeinderat müsse für Projekt Doppeltür Rahmenbedingungen schaffen

Die Ortspartei hält fest, dass das Projekt Doppeltür an der Informationsveranstaltung im April explizit als Chance für die Gemeinde Lengnau bezeichnet worden sei. Der gleichnamige Verein will mit einem Besucherzentrum das jüdisch-christliche Kulturerbe von Endingen und Lengnau vermitteln. «Es wurde aber darauf hingewiesen, dass dafür gesamtheitliche Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen und die vorgängige Klärung der Parkierungssituation eine zentrale Fragestellung darstellt», schreibt die Mitte weiter.

«Wenn nun aber das Projekt Doppeltür instrumentalisiert werden soll, um den Vorstand der Mitte Lengnau zu diskreditieren und diesen mit antisemitischen Aussagen in Verbindung zu bringen, wird tatsächlich eine Grenze überschritten. Wir distanzieren uns mit aller Deutlichkeit von solchen Unterstellungen.»

Gemeinderat werde nach den Ferien über weiteres Vorgehen informieren

Gemeindeammann Viktor Jetzer (SVP) möchte sich auf Anfrage nicht zum Schreiben der Mitte äussern, sondern verweist auf seine schriftliche Stellungnahme. Darin schreibt er: «Die Demission von Gemeinderätin Hanni Jetzer und Vizeammann Marcel Elsässer bedaure ich sehr. Langjährige Stützen und viel Know-how werden unserem Gemeinderat und der Gemeinde Lengnau in Zukunft fehlen.»

Der Gemeinderat werde am 17. Oktober nach den Herbstferien über das weitere Vorgehen und den Einbezug von Parteien, der Bevölkerung und dem Gewerbe befinden. Dies werde dann über die verschiedenen Informationskanäle mitgeteilt. «Dies soll zum Ziel haben, wieder Ruhe ins Dorf zu bringen und kommende Projekte gemeinsam anzugehen und umzusetzen.»

Viktor Jetzer ruft die Bevölkerung, die Parteien und das Gewerbe dazu auf, das Futurum zu besuchen, das ab dem 20. Oktober insgesamt neunmal stattfinde. Dabei informiert der Gemeinderat über den Stand von laufenden Projekten, geplante Massnahmen, die Finanzplanung und die Legislaturziele. «Nur so können die gesamtheitlichen Rahmenbedingungen und strategischen Ziele der Zukunft von Lengnau erarbeitet werden.»

