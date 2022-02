Lengnau: Pumptrack-Gegner sind erleichtert, Vizeammann enttäuscht

Lengnau «Die Erleichterung ist gross»: Die Pumptrack-Gegner freuen sich – der Vizeammann ist enttäuscht Das Resultat ist äusserst knapp ausgefallen: Mit 14 Stimmen mehr haben sich die Gegner des Pumptracks in Lengnau durchsetzen können. Der asphaltierte Rundkurs ist nun vom Tisch – zumindest vorerst. Stefanie Garcia Lainez 14.02.2022, 05.00 Uhr

Der Pumptrack wäre auf der Wiese unterhalb des Schulhauses Rietwise geplant gewesen. Daniel Weissenbrunner

An der vergangenen Wintergmeind haben die Befürworter des Pumptracks noch eine Zustimmung von zwei Dritteln erreicht. An der Referendumsabstimmung an der Urne hat die Lengnauer Stimmbevölkerung nun den Kredit über 200'000 Franken aber abgelehnt. Dies mit 566 Nein- gegenüber 552 Ja-Stimmen äusserst knapp. Die Stimmbeteiligung lag am Sonntag bei 58,2 Prozent.