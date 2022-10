Lengnau «Baugesuche ab Fliessband» – «regelrechter Wildwuchs»: Gegen zwei Antennen hagelt es zahlreiche Einsprachen Die Mobilfunkanbieterin Swisscom möchte in Lengnau eine Antenne auf 5G adaptiv ausbauen und eine weitere im Weiler Vogelsang neu erstellen. Das führt im Dorf zu Widerstand. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 05.10.2022, 18.46 Uhr

Die geplante Antenne im Lengnauer Kirchturm liegt zurzeit beim Bundesgericht. Sandra Ardizzone

Swisscom, Salt und Sunrise bläst in Lengnau steifer Wind entgegen, wenn die Mobilfunkanbieter Antennen neu erstellen oder erweitern möchten. Das aktuellste Beispiel: Die Swisscom möchte eine Mobilfunkantenne beim Rankhof ausbauen, dazu Sunrise hinzunehmen, welche die Antenne mitbenutzen soll, und eine neue Antenne im Weiler Vogelsang erstellen – gegen beide Gesuche gab es Einwendungen, darunter auch eine Sammeleinsprache.

Nähere Angaben zur genauen Anzahl der Einsprachen bei der Gemeinde wollte die Bauverwaltung nicht machen. Anwohner sprechen von einem «regelrechten Wildwuchs» und «Baugesuchen ab Fliessband». Und dies, obwohl die drei Surbtaler Gemeinden Lengnau, Endingen und Tegerfelden eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen haben, um diese Entwicklung zu verhindern, so die Kritik.

Der bekannteste Fall ist die geplante Mobilfunkantenne von Salt im Lengnauer Kirchturm, wo auch die geschützten Mauersegler nisten. Seit Jahren wehrt sich die Gruppe Pro Mauersegler gegen das Vorhaben. Aktuell liegt der Fall beim Bundesgericht.

2019 stimmte die Gemeindeversammlung dem Überweisungsantrag des ehemaligen SP-Grossrates David Burgherr zu, dass die generelle Planung von Mobilfunkanlagen in der Bau- und Nutzungsordnung aufzunehmen sei. Unter den angeführten Erwägungen waren etwa, dass die Gemeinde eine ausreichende, bedarfsgerechte Versorgung gewährleisten, eine Überversorgung samt unnötiger Strahlenbelastung verhindern und eine Koordination der drei Anbieter sicherstellen soll.

Seit Ende 2021 ist die Arbeitsgruppe für eine Mobilfunkplanung der drei Gemeinden Lengnau, Endingen und Tegerfelden aktiv, um das Thema der Mobilfunknutzung partizipativ aufzuarbeiten.

Dass nun trotzdem die Mobilfunkanbieter weiterhin Baugesuche stellen, sorgt für Unmut. «Bevor diese Arbeitsgruppe überhaupt richtig aktiv wird, sollen wir bereits vor vollendete Tatsachen gestellt werden», melden sich nun Lengnauer Bürgerinnen und Bürger. Sie befürchten zudem, dass viele von den Baugesuchen gar nichts erfahren hätten. Ausser man habe «Die Botschaft» abonniert, das amtliche Publikationsorgan der Gemeinde. Nichtsdestotrotz unterschrieben rund 45 Personen eine Sammeleinsprache.

Bestehende Antenne soll auf 5G adaptiv ausgerüstet werden

2003 wurde die jetzige Anlage vom Schulhaus Dorf zum Rankhof gezügelt. «Der neue Standort in der Landwirtschaftszone wurde damals gar nicht sauber evaluiert», kritisieren Anwohner. Auch sei das Mobilfunkdatenblatt unkorrekt ausgefüllt worden, weil Häuser in unmittelbarer Bauzonen-Nähe gar nicht erfasst worden seien. «Die Antenne hätte gar nicht erst bewilligt werden dürfen», sind sie überzeugt.

«Die Gemeinden sind in der Zwickmühle» Die Forderung der Gegner von adaptiven 5G-Antennen, Baugesuche seien zu sistieren, sei rechtlich nicht möglich, teilt die Gemeinde Lengnau auf Anfrage mit. «Dies, sofern alle gesetzlichen Grundlagen eingehalten werden», bestätigen auch Heiko Loretan, Sektionsleiter der kantonalen Abteilung für Umwelt, und Ralf Werder, Ammann in Endingen und Präsident der Arbeitsgruppe Mobilfunk Surbtal. Diese erarbeitet einen behördenverbindlichen Kommunikationsplan, der eine Grundlagenerarbeitung mit Zwischenbericht und die Erarbeitung von Handlungsempfehlungen sowie Massnahmen für die Gemeinderäte beinhaltet. Dafür wurden ein Raum- und ein Fachplaner hinzugezogen. «Gegner und Befürworter haben bezüglich 5G ein unterschiedliches Rechtsverständnis, das wir nun in der Arbeitsgruppe aufarbeiten», sagt Werder. Er hält fest, dass die Arbeitsgruppe keine Gesetze ändern könne. «Die Gemeinden, die sich an das Gesetz halten müssen, befinden sich als Bewilligungsbehörden in der Zwickmühle.» Es komme nicht von ungefähr, dass bei den Gerichten schweizweit mehrere tausend Baugesuche zur Beurteilung hängig seien. «Wäre die Sachlage so klar, dann bräuchte es weder die Surbtaler Arbeitsgruppe noch Beschwerden.» Die Swisscom teilt mit, dass man sich bezüglich Messung und Gesundheitsschutz an die Gesetze und Beurteilung durch die Wissenschaft halte. Auch sei das Standortdatenblatt zur Antenne beim Rankhof vollständig, was gemäss Einschätzung der Swisscom auch auf dem Plan von 2003 der Fall sei. Bedarfsabklärungen in einzelnen Ortschaften seien nicht nötig: «Wir sehen in unseren Systemen, wie stark eine Antenne genutzt wird.» Ob die geplante Antenne im Vogelsang mit den Isos-Bestimmungen verträglich ist, darüber werde der Kanton nach Einreichung des Baugesuchs entscheiden. Swisscom betont, dass 2021 über 200-mal mehr Daten konsumiert und generiert worden seien als noch vor zehn Jahren. (sga)

Dass sie nun gar auf eine adaptive 5G-Anlage aufgerüstet werden soll, ist den Anwohnern ein Dorn im Auge. Bei 5G adaptiv besteht ein einziges Sendemodul aus vielen Einzelantennen, sogenannten Microarrays. 5G-Antennen müssen mehr strahlen, da sie mit den höchsten bisher zugelassenen Sendefrequenzen arbeiten, womit mehr Datenmenge in der gleichen Zeit übertragen werden kann. «Damit geht eine hohe Pulsation der Strahlung einher», sagen die Anwohner.

«5G adaptiv zeichnet sich zudem durch hohe Variabilität der Senderichtung aus.» Denn im Gegensatz zu konventionellen Antennen (ohne Microarrays) könne die Strahlung in gewählte Richtungen konzentriert werden.

Gemäss Bund wird sie so dorthin fokussiert, wo sich das verbundene Mobiltelefon befindet. «Dass die Umgebung dadurch viel weniger unerwünschte Strahlung abbekommen würde, ist Unsinn, eine Fokussierung nur auf ein Mobiltelefon meilenweit von der Realität entfernt», beklagen sich die Anwohner.

Korrekturfaktor zur Strahlenmessung sei ein toller Trick

Kommt hinzu: «Für 5G adaptiv gibt es keine direkte Messmethode.» Mit Mittelwerten über sechs Minuten Messzeit soll dieses Problem behoben werden. «Aber Mittelwerte sind etwas anderes als Grenzwerte», so die Anwohner. Zudem wird bei adaptiv ein Korrekturfaktor auf die bewilligte maximale Sendeleistung angewendet. Dieser soll gemäss Bund sicherstellen, dass adaptive Antennen nicht strenger beurteilt werden als konventionelle.

Zwar würden die 5G-Antennen stärker strahlen, so die Anwohner, der Korrekturfaktor würde aber in einem Zwischenschritt so eingerechnet, dass die Grenzwerte dennoch eingehalten werden. «Ein toller Trick!» Mit dieser Gefährdung wollten sie nicht leben. Sie sind überzeugt: «Enorme Leistungsspitzen plus hohe Pulsation sind gefährlich für Mensch und Tier.»

Sogar Expertengruppe des Bundes sehe schädigende Wirkung

Selbst die vom Bund einberufene Beratende Expertengruppe nicht-ionisierende Strahlung (Berenis) spreche von einer gesundheitsschädigenden Wirkung, sogar bereits unterhalb der jetzigen Grenzwerte, sagen die Anwohner.

So heisst es in einem 2021 veröffentlichten Bericht, dass es zu einer Stoffwechseländerung (oxidativer Stress) in Körperzellen kommen könne. Dies «sogar im niedrigen Dosisbereich». Bei Personen mit Vorschädigungen wie Immunschwächen oder Erkrankungen wie Diabetes könnten vermehrt Gesundheitseffekte auftreten. Im Bericht heisst es aber auch, dass oxidativer Stress nicht per se gesundheitsschädlich sei.

Neue Antenne im Vogelsang: Funkloch im Weiler?

Bei der geplanten Antenne im Weiler Vogelsang werden vor allem zwei Punkte kritisiert. Zum einen könne die neue Anlage kaum mit den Bestimmungen des Bundesinventars der schützenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung übereinstimmen, in dem auch Vogelsang aufgeführt ist. «Bei jeder noch so kleinen Gestaltung gelten hier ansonsten strengste Auflagen», sagen die Anwohner.

Zum anderen könne keine Rede von einem Funkloch sein, wie es die Swisscom in ihrem Baugesuch festhält. So stehen nebst jener laufenden Anlage beim Rankhof auch im Industriegebiet zwei Antennen von Swisscom und von Salt, eine davon ist mit 5G ausgestattet.

Die Anwohner fordern: «Bevor weiter ausgebaut wird, müssen die Mobilfunkanbieter eine saubere Bedarfsanalyse machen. Auch muss eine Entscheidung über den Neu- und Umbau dieser Mobilfunkanlagen sistiert werden, bis ein Ergebnis der Arbeitsgruppe über die Planung für Mobilfunkanlagen vorliegt.»

In Zeiten des Strommangels erscheine es zudem störend, wenn jetzt auf einen raschen Ausbau von Mobilfunkanlagen gedrängt werde. «Denn das sind sehr starke Stromfresser, und ein Ausbau mit Berücksichtigung von Glasfasernetz-Anbindung erscheint geboten.»

