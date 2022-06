Lengnau: Volk sagt Ja zum Parkierungsreglement

Lengnau Bald stehen Parkuhren im Dorf: Das Stimmvolk sagt Ja zum neuen Parkierungsreglement Die Blaue Zone wird in Lengnau abgeschafft und Parkuhren eingeführt: Die Gemeindeversammlung hat das neue Parkierungsreglement bewilligt. Ab August tritt es in Kraft, Einführung und Vollzug folgen danach. 10.06.2022, 11.36 Uhr

Im Zentrum von Lengnau stehen bald Parkuhren. Daniel Weissenbrunner

Aktuell gilt in Lengnau die Blaue Zone. Nur: Dort darf man maximal zwei Stunden parkieren. Die Gemeinde passt deshalb das Regime mit einem neuen Parkierungsreglement an, das ab August in Kraft tritt: Die Blaue Zone wird abgeschafft, die ersten zwei Stunden bleiben gratis. Wer sein Auto länger stehen lässt, zahlt dafür via Parkuhr oder via App. Das haben die 99 anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger (von insgesamt 1944) an der Sommergmeind entschieden.