Lengnaus Ammann mit klarer Botschaft an die Bevölkerung

Überlastete Notfallstationen Aargauer Ärzte-Präsident: «Wer keinen Hausarzt findet, soll sich bei Berset melden» – und konkrete Tipps für Patienten

Jürg Lareida, Präsident des Aargauischen Ärzteverbandes, hat Anfang Jahr nach 30 Jahren seine eigene Praxis abgegeben. In elf Punkten führt er aus, was mit den Notfallstationen schiefläuft, wieso gewisse Ärzte grotesk viel verdienen, was er Gesundheitsminister Berset vorwirft und wie sich Patienten selber helfen können.