Lengnau: Startschuss für die Jubiläumsfeier ist gefallen

Lengnau 800 Kilo schwerer Stein steht nun mitten im Dorf: Genau ein Jahr vor der grossen Jubiläumsfeier ist der Startschuss gefallen Lengnau feiert im nächsten Jahr das 1225-jährige Bestehen unter dem Motto «Stein auf Stein»: Am Mittwoch ist nun der erste Stein gesetzt – und eine Kostprobe des Festspiels vorgeführt worden. Alexander Wagner 23.06.2022, 18.00 Uhr

Nach dem Motto «Stein auf Stein»: Das OK enthüllt den Jubiläumsstein. Alexander Wagner

Das Festspiel ist das Herzstück des 1225-Jahr-Jubiläums, das Lengnau im kommenden Jahr feiert. Das Stück wird im Zentrum der Gemeinde vom 22. Juni bis zum 2. Juli aufgeführt. Deshalb war exakt ein Jahr vor dem Fest der offizielle Startschuss. Und wie es sich für ein Festspiel gehört, wurde der Festakt, bei dem Gallus Ottiger die Regie innehat, als Probe durchgeführt.

Die ersten Grussworte durfte Gemeindeammann Viktor Jetzer aber noch «frei vortragen», wie es der Regisseur augenzwinkernd kommentierte. Dass der Ammann auch gleich im OK des grossen Festes sitzt, kann natürlich nur helfen. Doch lange konnte er nicht reden, schon erklangen von weitem die ersten Töne der Brassband Lengnau, die schnell näherkamen und sich dem Dorfplatz vor der Synagoge näherten. Dahinter folgte ein Zweispänner mit einem Wagen, auf dem etwas Grosses, noch Verhülltes verborgen war:

Alexander Wagner

Das grosse Fest zum Jubiläum soll die Leute aus Lengnau, aber auch aus dem ganzen Zurzibiet und bis nach Baden zusammenbringen. Ausserdem soll wieder der Kultur gefrönt werden können, was die vergangenen zwei Jahre unmöglich war. Es soll aber auch eine Chance für die Vereine und Institutionen der Gemeinde sein, um sich zu präsentieren, ihnen eine Plattform zu geben.

Seitenhieb nach Aarau

Yves Jordi war für das vergangene Dorffest 1212 im Jahr 2010 verantwortlich. Symbolisch übergab er das Zepter an den ehemaligen, langjährigen Ammann Kurt Schmid, der nun das OK führt.

Das Zepter war ein Becher in Anspielung auf die Kantonshauptstadt, in der dem Maienzugvorabend beinahe die Mehrwegbecher zum Verhängnis wurden:

Yves Jordi (rechts), der Organisator des letzten Festes, übergibt an den OK-Präsidenten Kurt Schmid einen Becher. Alexander Wagner

Und selbstverständlich gab es für die vielen Sitzungen, die das OK im kommenden Jahr noch vor sich haben wird, den passenden Inhalt für den Becher.

Jury wird Steinpyramiden im Dorf bewerten

Ammann Jetzer präsentierte denn auch stolz seine zwei ersten «Erdmanndli», die er bei sengender Hitze angefertigt hat:

Alexander Wagner

Solche Erdmanndli oder ähnliche Konstrukte aus aufeinandergestapelten Steinen sollen in Lengnau in den nächsten Monaten noch ganz viele entstehen und werden auch von einer Jury bewertet. Ganz getreu dem Festmotto «Stein auf Stein».

Den ersten grossen Stein brachte der Zweispänner unterdessen zum Dorfplatz. Der noch verhüllte Stein wurde von Manitou, dem neuesten und praktischsten Gefährt für die Holzgewinnung, in der Mitte der Strasse platziert:

Alexander Wagner

Mit Muskelkraft wäre dies kaum möglich gewesen. Denn der Stein wiegt satte 800 Kilo und ist in einem Fundament von weiteren 200 Kilo eingegossen. Der Stein stammt vom Ammann, was ihn zur Bemerkung hinriss: «Ich bin steinreich.» Enthüllt wurde der gravierte Stein von den Damen aus dem OK.

Das Budget für das Fest beträgt 400'000 Franken

Danach durfte OK-Präsident Kurt Schmid noch einige Informationen zum Fest geben. So soll ein Jubiläumsdörfli um die Schule entstehen, für das Festspiel wird eine Tribüne mit rund 350 Plätzen aufgebaut. «Es wird ein Festspiel, wie es dies noch nie gegeben hat. Wir wollen die Geschichte und auch die Zukunft darstellen», betonte der Ehrenbürger.

Am schönsten sei es, wenn man am Fest selbst mitwirkt. «Wir wollen alle aus den Häusern locken», meinte er gut gelaunt. Das Budget für die ganzen Jubiläumsfestivitäten, wie er ergänzt, beträgt rund 400’000 Franken. Danach griff der Regisseur Gallus Ottiger wieder ein und erinnerte an den Zeitplan, damit man zum Apéro übergehen könne:

Alexander Wagner

Der Startschuss ist erfolgt und der erste grosse Pflock von 800 Kilo ist eingeschlagen oder besser, der erste grosse Stein ist gesetzt. Viele weitere müssen noch folgen, um dem Motto «Stein auf Stein» auch gerecht zu werden.