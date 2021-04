Leibstadt Volg-Laden mit Pfefferspray überfallen Ein Unbekannter überfiel heute früh den Volg-Laden in Leibstadt und raubte Bargeld. Trotz Fahndung gelang dem Täter die Flucht. 09.04.2021, 09.36 Uhr

(phh) Tatort war der Volg-Laden an der Leuggernstrasse in Leibstadt. Das Personal war am Freitagmorgen kurz vor sechs Uhr mit Vorbereitungsarbeiten beschäftigt, als ein dunkel gekleideter Unbekannter den Laden durch den Haupteingang betrat. Das Gesicht vermummt und die Kapuze seiner Jacke über den Kopf geszogen bedrohte er die beiden Angestellten mit einem Pfefferspray. In gebrochenem Deutsch forderte er sie auf, den Tresor zu öffnen. Die Angestellten gehorchten und gaben ihm vorhandene Münzrollen. Der Täter besprühte die Angestellten daraufhin mit dem Pfefferspray und flüchtete.