Leibstadt SVP-Ständerat Knecht stellt sich hinter Gewinnsteuer-Senkung – obwohl sein Dorf am meisten betroffen ist Der Kanton will per 2022 die Gewinnsteuern senken. Von den über 200 Aargauer Gemeinden würde Leibstadt am meisten Aktiensteuern einbussen. SVP-Ständerat und Müllerei-Unternehmer Hansjörg Knecht erklärt, weshalb er trotzdem voll und ganz hinter der Reform steht. Stefanie Garcia Lainez 19.02.2021, 05.01 Uhr

Die Knecht Mühle (links) und die Kuratle Group (blaues Dach) gehören nach dem Kernkraftwerk zu den grössten Arbeitgebern in Leibstadt. Severin Bigler

In Leibstadt könnten die Steuern um bis zu 16 Prozentpunkte steigen: Das AKW-Dorf wäre von der geplanten Anpassung der Gewinnsteuern im Kanton am meisten betroffen. Für den Leibstädter SVP-Ständerat und Müllerei-Unternehmer Hansjörg Knecht ist dennoch klar: «Ich unterstütze die Reform voll und ganz. Wir können die Unternehmen nicht noch weiter strafen.»

Hansjörg Knecht, SVP-Ständerat und Leibstädter Müllerei-Unternehmer zvg

Aktuell zahlen im Kanton Firmen mit einem Gewinn von über einer Viertelmillion Franken die dritthöchsten Steuern aller Kantone. Nun möchte der Aargau den Steuersatz für Unternehmensgewinn ab 250 000 Franken senken, über drei Jahre von 18,6 auf 15,1 Prozent.

«Für Leibstadt sind Steuerreformen immer eine grosse Herausforderung», sagt Knecht. Während seiner Zeit als Grossrat arbeitete er an 2006 und 2010 an solchen Reformen mit. «Der Anteil der Aktiensteuern ist in der Gemeinde sehr hoch.»

Zur Erinnerung: 2020 betrugen diese in Leibstadt fast 1,3 Millionen Franken. Das entspricht fast 30 Prozent der gesamten Steuereinnahmen. Das knapp 1400 Einwohner zählende Dorf bietet mehr als 1000 Arbeitsplätze, rund die Hälfte davon im Kernkraftwerk:

Zweitgrösster Arbeit­geber im Dorf ist das Holzhandels- und Logistikunternehmen Kuratle Group:

Danach folgt die Knecht Mühle, die Hansjörg Knecht als Geschäftsleiter mit Betriebsleiter Daniel Meier in vierter respektive fünfter Generation führt:

Daneben gibt es im Dorf zahlreiche weitere Gewerbebetriebe.

Senkt der Kanton nun die Gewinnsteuer wie ­geplant, verliert Leibstadt jährlich rund 400'000 Franken. Knecht sagt: «Klar ist der Gemeinderat jetzt gefordert», sagt Knecht. Bereits 2012, unabhängig von den ­aktuellen Reformplänen, legte die Gemeinde ihre Verwaltung mit Full-Reuenthal zusammen, um Synergien zu nutzen und Kosten einzusparen. Auch in Zukunft müsse Leibstadt bei den Ausgaben ansetzen, um diese noch weiter zu senken, so Knecht.

«Das ist natürlich eine grosse Herausforderung.»

Wie für Gemeindeammann Hanspeter Erne, der nicht generell gegen die Reform ist, sind auch für den SVP-Ständerat ausgleichende Massnahmen nötig. «Der Kanton könnte beispielsweise den Verteilschlüssel bei den Gewinnsteuern so anpassen, dass die Ausfälle für die Gemeinden nicht so gross sind.» Knecht bringt auch die Ausschüttungen der Nationalbank ins Spiel.

In diesem Jahr erhält der Kanton 300 Millionen Franken. Ursprünglich waren 100 Millionen budgetiert. Die Nationalbank erhöhte aber ihre Ausschüttungen an Bund und Kantone für 2021 von vier auf sechs Milliarden. Finanz­direktor Markus Dieth warnte derweil davor, künftig immer mit solchen Beträgen zu rechnen.

Gemeinden mit starker Lobby im Grossen Rat

«Ich bin überzeugt, dass der Kanton und die Gemeinden eine kreative Lösung finden werden, um die Auswirkungen für die Gemeinden abzufedern», sagt Knecht. Schliesslich hätten die Gemeinden eine starke Lobby im Grossen Rat.



Kritische Stimmen bemängeln den Zeitpunkt der Steuerre­vision. So hielt auch der Leibstädter Gemeinderat fest, dass zu den erwarteten Minder­einnahmen aus der Revision Mehrausgaben im Zusammenhang mit den Lehrerlöhnen und den finanziellen Folgen der ­Coronakrise hinzukommen. Dies führe zu einer nicht trag­baren Verschlechterung der ­Finanzlage, so der Gemeinderat.

Kanton müsse konkurrenzfähig bleiben

Knecht kontert: «Bei jeder Reform heisst es, es sei der falsche Zeitpunkt.» Die aktuelle Reform sei aber dringend nötig. «Jetzt, im Zuge der Corona­krise, erst recht.» So soll die Reform dabei helfen, dass Unternehmen trotz Pandemie auch in Zukunft weiterhin investieren könnten – was sich wiederum positiv auf die Steuereinnahmen auswirken könne.

Der Kanton müsse konkurrenzfähig bleiben, auch um eine Abwanderung jener Firmen zu verhindern, die nicht an den Standort gebunden sind. «Wir sollten Sorge tragen zu den Firmen, die im Aargau Steuern zahlen», sagt Knecht.