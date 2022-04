Übung mit Helikopterflügen beim Kernkraftwerk Leibstadt

Leibstadt Übung mit Helikoptern: Notfallmaterial aus Reitnau wird zum Atomkraftwerk geflogen Im Rahmen einer Notfall-Übung kommt es am Montag zu Helikopterflügen rund um das Atomkraftwerk Leibstadt. Das Militär übt den Transport von Notfallschutzmaterial aus dem Lager Reitnau. 08.04.2022, 10.58 Uhr

Am Montag fliegt ein Superpuma beim KKW Leibstadt. Mario Gaccioli/Keystone

Am Montag, den 11. April, werden Einsatzkräfte des Bundes und des Atomkraftwerks Leibstadt den Lufttransport von Notfallmaterial trainieren. Das teilt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) am Freitag mit. Dabei kommt es während des ganzen Tages zu Flugbewegungen mit Superpuma-Helikoptern der Luftwaffe.

Verschiedene Lasten sollen mit Lastwagen und einem Armee-Helikopter vom Lager Reitnau zum Atomkraftwerk transportiert und dort an definierten Absetzpunkten auf dem KKW-Gelände platziert werden. Nach Abschluss der Übung werde das Material wieder zurück nach Reitnau transportiert.

Die Lärmbelastung für die Bevölkerung wird laut BABS möglichst gering gehalten. Über Mittag (12.00-13.30 Uhr) würden keine Flüge durchgeführt. Ausweichdatum – etwa bei schlechtem Wetter – ist Donnerstag, der 14. April.

Mit dem Transport von Pumpen, Notstromaggregaten, Treibstoff und weiterem Material könnte in einem Notfall das bereits auf dem Werksgelände vorhandene Material ergänzt werden. Dieses Notfallschutzmaterial wird von den Atomkraftwerksbetreibern gemeinsam in Reitnau gelagert und im Rahmen von Übungen regelmässig per Lastwagen und per Helikopter zu den verschiedenen Atomkraftwerken in der Schweiz transportiert.

Ähnliche Übungen wurden bereits in vergangenen Jahren mit verschiedenen Atomkraftwerken in der Schweiz durchgeführt. In Leibstadt wurde der Lufttransport letztmals 2013 trainiert. (phh)