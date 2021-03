Leibstadt Geschwindigkeitskontrolle: Drei Schnellfahrer erwischt – zwei müssen Führerausweis auf der Stelle abgeben Bei einer Geschwindigkeitskontrolle hat die Polizei am Montagnachmittag bei Leibstadt drei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Sie waren viel zu schnell unterwegs. 30.03.2021, 10.33 Uhr

Die Aargauer Kantonspolizei führte am Montagnachmittag auf der Rheintalstrasse bei Leibstadt eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Es handelt sich um eine Ausserortsstrecke mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Am schnellsten unterwegs war ein 55-jähriger Jeep-Grand-Cherokee-Lenker. Das Lasermessgerät zeigte eine Geschwindigkeit von 128 km/h an. Die Polizei stoppte den Fahrer und verzeigte ihn an die Staatsanwaltschaft, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Den Führerausweis musste der Mann abgeben.

Zwei weitere Fahrer mit 120 und 119 km/h erwischt

Auch ein 32-jähriger Nissan-Micra-Fahrer hielt sich nicht an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit: Seinen Kleinwagen erfasste die Polizei mit 120 km/h. Er musste den Führerausweis ebenfalls auf der Stelle abgeben.

Nach der Verzeigung weiterfahren durfte derweil ein 34-jähriger Lenker eines Mercedes-Lieferwagens. Bei ihm zeigte das Lasermessgerät einen Wert von 119 km/h an. Allerdings muss auch er mit einem späteren Führerausweisentzug durch das Strassenverkehrsamt rechnen.

