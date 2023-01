Auf dem Rhein entsteht ein schwimmendes Solarkraftwerk

Leibstadt Deutschland will schwimmendes Solarkraftwerk auf dem Rhein bauen – die Schweizer AKW-Gemeinde Leibstadt reagiert verstimmt Auf dem Rhein im Aubecken Dogern soll eine schwimmende Photovoltaikanlage installiert werden, unmittelbar an der Leibstadter Grenze. Die Bewilligung ist vor kurzem erteilt worden. Das führt zu Unstimmigkeiten. Daniel Weissenbrunner Jetzt kommentieren 31.01.2023, 05.00 Uhr

Das Stauwehr des Rheinkraftwerks Albbruck-Dogern mit dem Aubecken (links), wo das geplante Solarkraftwerk gebaut werden soll. Rechts Leibstadt mit dem Kernkraftwerk. Sandra Ardizzone

Schwimmende Photovoltaikanlagen gehören europa- und weltweit schon zum Standard. Nicht so in der Schweiz. «Bei uns dauert alles immer etwas länger», sagt Aeneas Wanner, Geschäftsführer von Energie Zukunft Schweiz AG (EZS). Die Organisation gilt hierzulande als treibende Kraft für eine zukunftsfähige Energiewelt.

Was in der Schweiz noch Zukunftsmusik ist, soll nun auf dem Rhein im Aubecken Dogern angrenzend zur Gemeinde Leibstadt realisiert werden. Die Anlage, die sich nur wenige hundert Meter vom Kernkraftwerk Leibstadt befindet, soll eine Fläche von rund 90'000 Quadratmeter überdecken. Ihre Leistung beträgt 15’000 Kilowatt-Peak. Es wird ein Stromertrag von über 16,5 Millionen Kilowattstunden erwartet.

Erst im Dezember über das Projekt informiert

Hanspeter Erne, Gemeindeammann Leibstadt. zvg

Die entsprechende wasserrechtliche Erlaubnis für das schwimmende Solarkraftwerk hat das Landratsamt Waldshut der EnBW Solar GmbH im Aubecken der Rheinkraftwerk Albbruck-Dogern (Radag) in Dogern Ende Dezember erteilt.

Vorgängig zum Entscheid wurden bei der Abteilung für Baubewilligungen des Kantons und dem Gemeinderat Leibstadt Stellungnahmen zum Projekt eingeholt. Miteinbezogen sei auch der Gemeindeverband Zurzibiet Regio worden, sagt Leibstadts Ammann Hanspeter Erne (parteilos). Nur: «Wir wurden erst am 5. Dezember über das Projekt informiert», so Erne.

Der Gemeinderat Leibstadt habe dabei seine Bedenken zum Ausdruck gebracht. Bemängelt wurde unter anderem, dass die Frist zur Einreichung der Stellungnahme für ein Projekt dieses Ausmasses viel zu kurz angesetzt worden sei. «Eine frühere Kontaktaufnahme mit dem Gemeinderat oder gar die Durchführung einer Informationsveranstaltung wären wünschenswert gewesen, vor allem deshalb, weil von Schweizer Seite über anstehende Projekte frühzeitig, regelmässig und ausführlich informiert wird», kritisiert Hanspeter Erne.

Unmut Landrat Martin Kistler mitgeteilt

In Deutschland stehen bereits schwimmende Solarkraftwerke. Die grösste Anlage mit 5800 Panels, die im Frühling 2022 eröffnet wurde, befindet sich in Haltern, in Nordrhein-Westfalen. iStockphoto

Die Vorgehensweise zur Einholung der Stellungnahmen und den Kommunikations- sowie Informationsfluss erachtet er als missglückt. Erne hat darum mit dem Landrat des Landkreises Waldshut, Martin Kistler, Kontakt aufgenommen und seinen Unmut mitgeteilt. Der Gemeinderat hält indessen fest, dass er den Ausbau von erneuerbaren Energien grundsätzlich ganz klar befürworte. Es könne aus seiner Sicht aber nicht sein, dass solche Projekte unterschiedlicher und zügiger behandelt werden als andere.

Davon könne in der Schweiz keine Rede sein, erklärt Aeneas Wanner: Für die Realisierung brauche es ein Commitment und Kompromissbereitschaft von allen Seiten. «Ein erster Schritt könnte die rasche Ausnahmebewilligung eines grösseren Pilotprojekts auf einem Schweizer See sein, um allfällige offene technische und ökologische Fragen zu klären.»

Ein Punkt, den auch Hanspeter Erne ins Feld führt. «Die geplante Photovoltaikanlage liegt in direkter Umgebung des durch das Rheinuferschutzdekret geschützten schweizerischen Rheinufers, wo die Schutzbestimmungen enorm streng sind.»

Genauer Zeitplan noch offen

Aeneas Wanner hebt seinerseits die Vorteile solcher Projekte hervor: «Schwimmende Solarkraftwerke auf Schweizer Seen oder auch Flüssen könnten eine wirtschaftliche und umweltfreundliche Lösung sein, um unsere Energieversorgungssicherheit innerhalb von wenigen Jahren markant zu verbessern.»

Die EZS schlägt in ihrer Vision vor, dass spätestens ab 2030 in der Schweiz zusätzliche 15 Terawattstunden erneuerbaren Solarstrom pro Jahr produziert werden sollen. Dieser soll aus temporären schwimmenden Grosssolarkraftwerken auf Seen stammen. Zudem liessen sich solche Anlagen, im Unterschied zu Windrädern, grossflächig und sehr schnell umsetzen.

Auf wann genau die Inbetriebnahme im Aubecken Dogern geplant ist, kann die EnBW Solar GmbH auf Anfrage nicht sagen. Man befinde sich noch in einer frühen Projektphase. Das EnBW-Tochterunternehmen Erdgas Südwest GmbH habe aber bereits schwimmende Photovoltaikprojekte realisiert und weitere seien in der Entwicklung, so eine Sprecherin von EnBW.

