Leibstadt Deutschland errichtet auf dem Rhein eine schwimmende Fotovoltaikanlage: Der Gemeinderat Leibstadt ist nicht dagegen, bemängelt aber die Kommunikation Daniel Weissenbrunner 30.01.2023, 10.58 Uhr

Schwimmende Photovoltaik-Anlagen gehören europaweit schon zum Standard. Nicht so in der Schweiz ist. Bei uns dauer alles immer länger, sagt Aeneas Wanner, Geschäftsführer von Energie Zukunft Schweiz AG (EZS). Die Organisation gilt hierzulande als treibende Kraft für eine zukunftsfähige Energiewelt. Die EZS schlägt vor, ab spätestens 2030 in der Schweiz zusätzliche 15 Terawattstunden (TWh) erneuerbaren Solarstrom pro Jahr zu produzieren. Der Solarstrom soll aus temporären schwimmenden Gross-Solarkraftwerken auf Schweizer Seen stammen.