Gmeind stimmt Hallen-Sanierung für 2,9 Millionen Franken zu

Interview «Granit, muss ich nun sofort meine Trainerlizenz abgeben?»: Nati-Trainer Murat Yakin über Coiffeurbesuche während der WM und den etwas holprigen Start mit seinem Captain

Auch weil er an der Hotelbar den Zapfenstreich überzogen hat, verpasste er als Spieler eine WM-Teilnahme. Das war mit 20. Heute ist Murat Yakin 48 und hat als Trainer mit der Schweizer Nati in Katar Grosses vor: den Einzug in die Viertelfinals. Im grossen Interview erklärt er, wie er als Mensch und Trainer tickt.