Leibstadt Wegen Corona: Bald stehen 230 Container neben dem AKW-Kühlturm – 200 Männer sollen darin wohnen Ende Mai startet das Kernkraftwerk Leibstadt (KKL) mit einem Jahr Verspätung die grosse Revision und den Umbau, um die Leistung zu steigern. Dafür sind täglich bis zu 1300 externe Fachkräfte auf dem KKL-Areal. Ein Teil davon soll in einem Containerdorf direkt neben dem Kühlturm übernachten. Stefanie Garcia Lainez 05.02.2021, 05.00 Uhr

Mit Aussicht auf den Kühlturm: Die Bauprofile zeigen, wo das Containerdorf auf dem KKL-Gelände geplant ist. Alex Spichale / 4.2.2021

Ein Containerdorf soll rund 200 Meter vom Kühlturm entstehen. Darin will das Kernkraftwerk Leibstadt (KKL) 200 externe Fachkräfte unterbringen. Wegen der Coronapandemie musste das KKL im vergangenen Jahr die grosse Revision und den Austausch des Turbinenkondensators auf 2021 verschieben.

«Nach einer sorgfältigen Abwägung aller Faktoren» werde das KKL den Ersatz des Kondensators dieses Jahr vornehmen, teilt Mediensprecher Thomas Gerlach mit. Gleichzeitig wird auch das Reaktorumwälzsystem erneuert.

Dafür sind bis zu 1300 externe Mitarbeiter aus der Schweiz, Europa und den USA pro Tag auf dem KKL-Gelände – zusätzlich zu den rund 500 Angestellten. «Die Unterbringung des angereisten externen Personals wird von unseren Lieferanten organisiert», sagt Gerlach. Der Grossteil übernachtet in Hotels und Gasthöfen der Region. 200 dieser Fachkräfte werden während mehrerer Monate gleich neben dem Kühlturm in einem Containerdorf leben. Im Baugesuch, das bis zum 10. Februar auf der Gemeinde aufliegt, heisst es:

«Dies hat das Ziel, die Ansteckungsgefahr zu minimieren.»

Ein ähnliches Baugesuch lag auch im deutschen Dorf Albbruck ennet des Rheins auf. Dieses sei aber diese Woche vom Lieferanten zurückgezogen worden, sagt Gerlach.

Das jüngste und leistungsstärkste Atomkraftwerk der Schweiz will mit einem neuen Turbinenkondensator die Leistung noch weiter erhöhen – um 10 auf insgesamt 1285 Megawatt. Dafür sollte bereits im vergangenen Jahr die normalerweise einmonatige Jahresrevision um zwei Monate verlängert werden. Nun dauert das Grossprojekt fünf Monate. «Zwei Monate länger als die ursprüngliche Planung der Revision 2020», sagt Gerlach. Dies wegen der umfassenden Schutzmassnahmen.

Catering-Service für die Fachkräfte vor Ort

«Die Revisionsarbeiten werden über eine wesentlich längere Zeitdauer verteilt, damit die Zahl der maximal gleichzeitig im Werk anwesenden Personen möglichst klein gehalten werden kann und deutlich kleiner wird, als ursprünglich geplant», sagt Gerlach. Am 24. Mai starten die Arbeiten und dauern täglich 24 Stunden. Bereits eine Woche vorher reist ein Teil der externen Fachkräfte an und geht gegebenenfalls in Quarantäne.

Zu den allgemein geltenden Masken-, Hygiene- und Abstandsregeln hat das KKL weitere Massnahmen ergriffen. So beginnt die Tagschicht gestaffelt über drei Stunden. Dies führe wiederum zu gestaffelten Materialfassungen, Pausen und Arbeitsenden. Insgesamt sollen 196 Wohncontainer mit vier Aufenthaltsbereichen sowie 16 Sanitär- und 20 Küchencontainer aufgestellt werden. Dabei entstehen für insgesamt 550'000 Franken an der Rheintalstrasse vier Wohneinheiten, die im Abstand von zehn Metern zueinander aufgestellt werden.

Auf der Wiese rechts des Kühlturms ist das Containerdorf geplant. Gaetan Bally / KEYSTONE

Jede Wohneinheit enthält maximal 50 Schlafplätze. «Es werden nur männliche Fachkräfte untergebracht, entsprechend werden keine geschlechtergetrennten Sanitäranlagen benötigt», heisst es im Baugesuch. «Bei den Arbeiten sind vor allem Berufsfelder im Einsatz, in denen grossmehrheitlich Männer tätig sind», ergänzt Gerlach. «Die wenigen Frauen werden daher in Hotels untergebracht.»

Die Unterkunft wird mit einem Zaun abgegrenzt, das Gelände und die Zugänge werden rund um die Uhr von Sicherheitspersonal überwacht. «Neben den Verpflegungsmöglichkeiten im KKL ist für das Containerdorf auch ein Catering-Service vorgesehen.»

Des Weiteren sollen die Revisionsparkplätze temporär um 110 Abstellplätze erweitert werden. Ein Grossteil der Fachkräfte werde aber nicht mit dem eigenen Auto anreisen, heisst es im Baugesuch weiter. Das Containerdorf soll im April aufgestellt und im Oktober wieder abgebaut werden.