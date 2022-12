Koblenz: Wegen neuer Regelung könnte sich Stauproblem verschärfen

Koblenz/Waldshut Wegen einer neuen Regelung: Ab Januar könnte der Stau beim Grenzübergang Koblenz-Waldshut zunehmen Täglich fahren rund 15’000 Fahrzeuge über die Koblenzer Rheinbrücke und verursachen teilweise kilometerlange Staus auf beiden Seiten der Grenze. Wegen einer neuen Regelung bezüglich Wareneinfuhr nach Deutschland könnte sich das Stauproblem weiter zuspitzen. Nico Talenta, Südkurier Jetzt kommentieren 08.12.2022, 05.00 Uhr

Zahlreiche Lastwagen passieren täglich die Grenze zwischen Koblenz und Waldshut. Alex Spichale / MAN

Ali Yilmaz arbeitet seit zwölf Jahren an der Gemeinschaftszollanlage in Waldshut für die Spedition Ristelhueber und ist sich sicher: «Ab Januar wird es noch mehr Stau in und um Waldshut-Tiengen geben.» Der Grund dafür? Die dann in Kraft tretende Pflicht zur sogenannten elektronischen Gestellungsmitteilung.

Jeder Lastwagen, der hier in der Region von Koblenz nach Deutschland kommt, muss auf dem Amtsplatz der Zollanlage vorfahren. Und der habe in Waldshut «gerade mal rund 30 Parkplätze – wir bräuchten viel mehr». Die Gestellungsmitteilung dient dazu, der Zollstelle mitzuteilen, dass sich die geladene Ware vor Ort befindet. Und genau dieser Schritt muss im kommenden Jahr zwingend elektronisch bei den Beamten vorliegen. Eine Mitteilung in Papierform werde dann abgelehnt.

Yilmaz ist sich sicher, dass dieser Schritt für die an der Gemeinschaftszollanlage angesiedelten Speditionen einen Mehraufwand bedeutet. Es gebe immer Fahrer, vor allem von weiter her, die erst auf einem der raren Parkplätze bemerken würden, dass sie mit ihren Dokumenten nicht weiterkämen. Nur eine der Speditionen könne dann weiterhelfen.

Er schätzt die Bearbeitungszeit und damit gleichzeitig die zusätzliche Wartezeit pro Lastwagen auf etwa eine halbe Stunde. «Der Zoll muss am Schluss nur noch die Freigabe erteilen», sagt der Spediteur. Was könnte gegen den Stau helfen? Längere Wartezeiten bedeuten vollere Parkplätze. Da diese bereits jetzt nicht ausreichen, befürchtet Ali Yilmaz, dass sich die Lastwagen noch weiter auf der Bundesstrasse B34 stauen könnten. Die prognostizierten verlängerten Wartezeiten würden sich vor allem auf die Nachmittagsstunden beziehen, da hier besonders viele Einfuhren aus dem Nachbarland in Waldshut-Tiengen ankämen. Ausfuhren in die Schweiz würden sich hingegen vor allem frühmorgens häufen.

Ein Ende des Verkehrschaos rund um die Gemeinschaftszollanlage in Waldshut sieht Yilmaz erst mit einer Anbindung an eine Autobahn, einem zweiten Vorstauraum und einer zweiten Brücke über den Rhein kommen. Nur so könne der Verkehr nachhaltig entlastet werden. Die Konzepte dazu gebe es bereits seit vielen Jahren: «Die Frage ist jetzt, ob wir weiter abgehängt bleiben oder versuchen, etwas dagegen zu machen.»

Was sagt das Zollamt zur elektronischen Gestellung?

«Die Zollanmeldungen laufen über ein System namens Atlas schon seit 25 Jahren elektronisch. Die Neuerung ist jetzt, dass ab dem 1. Januar alle Gestellungen zwingend in elektronischer Form bei uns vorliegen müssen», erklärt auch Markus Beck, Leiter des Zollamts Waldshut.

Ausnahmen gebe es dann keine mehr. «Die Europäische Union hat entschieden, dass die Abfertigung papierlos funktionieren muss.» 90 Prozent der Zollanmeldungen würden schon heute elektronisch laufen. Beck weiter:

«Ich sehe deswegen aber nicht mehr Stau auf uns zukommen. Auch wenn in den ersten zwei Wochen sicher noch nicht alles reibungsfrei ablaufen wird. Den regionalen Verkehr haben wir rechtzeitig informiert.»

Die Ursache für den Stau auf der B34 erklärt sich der Beamte anderweitig. «Die Lastwagenfahrer haben bei ihrer Ankunft an unserer Zollanlage teilweise keine Papiere und müssen sich erst eine Spedition suchen, die diese vorbereiten.» Einen zweiten Vorstauraum sieht Markus Beck kritisch. «Natürlich könnte das etwas bringen. Es besteht aber die Gefahr, dass sich die Verkehrsflüsse nur kurzfristig verbessern würden.» Mehr Platz berge immer die Gefahr, noch mehr Verkehr anzuziehen und in ein paar Jahren wieder vor demselben Problem zu stehen.

