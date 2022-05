Koblenz: Regierungsrat Stephan Attiger eröffnet Klima-Oase

Koblenz/Waldshut Regierungsrat Stephan Attiger eröffnet gemeinsam mit Kindern zwei grenzüberschreitende Klima-Oasen Weg mit Asphalt und her mit grünem Blattwerk, kühler Luft und erholsamem Schatten: Die Hochrheinkommission (HRK) hat zwei Klima-Oasen mit den Gemeinden Koblenz und Waldshut-Tiengen eingeweiht. 10.05.2022, 17.36 Uhr

Regierungsrat Stephan Attiger mit Koblenzer Kindern. zvg

Durch den fortschreitenden Klimawandel und die steigende Anzahl Hitzetage rücken die Themen Entsiegelung von Betonwüsten, Grün- und Freiflächen, Frischluft-Korridore oder die Kaltluftproduktion in der Region stärker in den Blick. Eine hitzeangepasste Stadt- und Raumplanung wird die Grenzregion in Zukunft stark beschäftigen.