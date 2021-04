Koblenz/Rekingen Eine Treue mit Seltenheitswert: Warum dieser Zurzibieter schon seit über 40 Jahren für die gleiche Firma arbeitet 1981 startete der Koblenzer René Baldinger seine Lehre als Lastwagenfahrer bei der Indermühle Gruppe in Rekingen. Was er in seinem «Stuhlbomber» alles erlebte und weshalb er sein bisher ganzes Arbeitsleben beim Transportunternehmen verbrachte. Stefanie Garcia Lainez 29.04.2021, 05.11 Uhr

René Baldinger hat seit 40 Jahren nie den Arbeitgeber gewechselt. Zvg

«1981 war ein grosses Jahr: Die amerikanische Raumfähre Columbia startete zu ihrem Jungfernflug ins All, und in London fand die Hochzeit des Jahrhunderts zwischen Prinz Charles und Diana statt. Und genau in diesem denkwürdigen Jahr im April begann unsere gemeinsame Reise mit der Unterzeichnung deines Lehrvertrags. Das kann einfach kein Zufall sein!»

Mit diesen emotionalen Worten dankt die Indermühle Gruppe René Baldinger auf Facebook für 40 Jahre Firmentreue. Der heute 56-jährige Koblenzer verbrachte sein ganzes Arbeitsleben beim Rekinger Familienunternehmen – und ist damit auf dem heutigen Arbeitsmarkt ein Sonderfall.

Zwei Jahrzehnte lang war René Baldinger aus Koblenz mit dem Lastwagen auf der Strasse unterwegs. Zvg

Studien zeigen, dass sich jeder zweite Arbeitnehmende vorstellen kann, seinen Job zu wechseln. Und nur etwa jeder achte Lehrling möchte nach der Abschlussprüfung auf dem gelernten Beruf weiterarbeiten. Nicht so René Baldinger: Nach seiner dreijährigen Lehre als Lastwagenfahrer blieb er seiner Arbeitgeberin bis heute treu.

René Baldinger übernachtete mit seinem Sohn im «Stuhlbomber»

Über zwei Jahrzehnte setzte er sich hinter das Lenkrad seines «Stuhlbombers», wie sein Lastwagen genannt wurde, bis er sich 2007 neuorientierte – firmenintern als Leiter der Abteilung Lager und Umschlag. «Ich transportierte für viele Jahre ausschliesslich Bürostühle für die damalige Stoll Giroflex AG», sagt Baldinger. Sein Lastwagen war speziell auf die Bedürfnisse der Koblenzer Traditionsfirma ausgerichtet, deshalb auch der Name «Stuhlbomber».

An seine Zeit auf der Strasse hat er gute Erinnerungen. Da er keine Gefahrengüter transportierte, konnte er während der Schulferien oft seinen Sohn mitnehmen. René Baldinger erzählt:

«Auf den zweitägigen Touren in die Romandie übernachteten wir jeweils gemeinsam im Lastwagen.»

Seinen Job auf diese Art mit dem Privatleben verbinden zu können, sei schon etwas Spezielles.

Damals sei auch der Zusammenhalt zwischen den Lastwagenfahrern noch grösser gewesen. «Wir fuhren teilweise zu sechst am Morgen um vier Uhr los in Richtung Romandie, trafen uns unterwegs zur Kaffeepause oder zum Mittagessen.» Heute sehe man sich weniger unterwegs. «Seit der Erfindung des Handys kann man sich einfach anrufen. Auch wurde der Verkehr dichter und deshalb unberechenbarer.» Dafür musste er dank Navigationssystem zum Schluss keine Stadtpläne mehr einpacken.

Familien sind teilweise schon in der dritten Generation im Betrieb tätig

Langweilig sei es ihm in den vier Jahrzehnten bei der Indermühle Gruppe nie geworden, sagt René Baldinger. «Mit 44 Jahren stand ich aber vor der Entscheidung, ob ich weiterhin fahren oder etwas Neues suchen soll.» Also wandte er sich an seinen Chef und erhielt prompt eine neue, abwechslungsreiche Herausforderung innerhalb des Betriebs.

2007 gab René Baldinger seinen Job hinter dem Steuer auf und wurde Leiter der Abteilung Lager und Umschlag. Zvg

Einer der Gründe, weshalb er nie seine Freude an seiner Arbeit verloren habe. «Hinter dem Steuer war ich zudem sehr selbstständig und konnte mich trotz meines Jobs als Lastwagenfahrer in der Feuerwehr engagieren.» Hinzukomme, dass die Mitarbeitenden nicht einfach Nummern seien: «Man kennt sich untereinander.»

Und dies, obwohl das Unternehmen, das in den Bereichen (Gefahrgut-) Logistik, Carreisen und ÖV sowie Reparatur und Wartung von Nutzfahrzeugen tätig ist, rund 200 Angestellte zählt. Er sei kein Einzelfall, sagt Baldinger: «Es gibt einige Mitarbeitende, die schon mehrere Jahrzehnte dabei sind, oder Familien, die bereits in der dritten Generation im Unternehmen tätig sind.»