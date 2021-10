Gasthaus Engel in Koblenz stellt wegen Covid-Zertifikat Zelt auf

Koblenz «Wir kämpfen ums Überleben»: Wie diese Wirtin auch Stammgäste ohne Covid-Zertifikat bedient Nach Einführung der Zertifikatspflicht ist der Umsatz von Wirtin Christel Gsponer um 40 Prozent eingebrochen. Mit einem Zelt vor dem «Engel» in Koblenz will sie auch Gäste ohne 3G empfangen. Sandra Meier Jetzt kommentieren 06.10.2021, 17.44 Uhr

Wirtin Christel Gsponer führt den Engel erst seit einigen Monaten. sam

Trotz Regen speisen die meisten Gäste des Restaurants «Engel» in Koblenz draussen. Über ihren Köpfen spannt sich ein grosses Zeltdach, an den Sitzlehnen hängen Decken. Ein Covid-Zertifikat ist hier auf der Terrasse nicht nötig. Wirtin Christel Gsponer hat das Zelt vor zehn Tagen aufgestellt. Ein nötiger Schritt, wie sie sagt:

«Mit der Einführung der Zertifikats-Pflicht ist unser Umsatz um 40 Prozent eingebrochen.»

Erst im Mai feierte die 55-jährige Gsponer mit ihrer Geschäftspartnerin Bea Keller Eröffnung. Zuvor wirtete die gebürtige Walliserin über sieben Jahre im Restaurant «Krone» in Rietheim, wo sie nach dem Verkauf der Liegenschaft überraschend die Kündigung erhielt.

Mit dem «Engel» sollte ein neuer Lebensabschnitt beginnen. Und der Anfang wirkte vielversprechend: Die Gäste waren dankbar, dass das einzige Restaurant im Dorf weitergeführt wird, das Geschäft lief gut. Doch dann kam der verregnete Sommer. «Nach dem Hochwasser dachten wir, wir hätten endlich mal Ruhe und jetzt das», seuzft Gsponer und streicht sich ihre langen, schwarzen Haare zurück.

Auf der Terrasse ist kein Zertifikat nötig. sam

Der Entscheid des Bundesrats, dass der Restaurantbesuch nur noch Geimpften, Genesenen und Getesteten vorbehalten sei, habe für Unverständnis unter ihren Gästen gesorgt. «Wir haben viele Ungeimpfte im Dorf», glaubt Gsponer. Und die gehören zu ihrer Stammkundschaft. Die Einbussen durch die ausgebliebenen Gäste brachte die vor wenigen Monaten wiedereröffnete Beiz in die Bredouille. Das Polster fehlt, Wirtin Gsponer ist in Sorge:

«Wir kämpfen ums Überleben und hoffen, dass wir niemanden entlassen müssen.»

Rund 25 Sitzplätze bietet das Restaurant auf der überdachten Terrasse an. Das Zelt komme bei den Gästen gut an, die Reaktionen fielen allesamt positiv aus. Selbst Geimpfte würden nun vermehrt draussen sitzen – auch, um mit ihren ungeimpften Bekannten gemeinsam speisen zu können. Wirtin Gsponer glaubt, so eine Spaltung ihrer Gäste verhindert zu haben. Der Stammtisch treffe sich nun halt einfach im Zelt.

Selbst im tiefsten Winter noch draussen essen

Die Freude über eine warme Mahlzeit im Trockenen ist an diesem Mittwochmittag auch an den Tischen zu spüren. Das Zelt sei eine super Idee, lobt Christian Keller, während er sich eine dampfende Tomate in den Mund schiebt. Der Bad Zurzacher steht wie die anderen Gäste am Tisch offen zu seinem Impffrust. Personen, die das Geld für regelmässige Tests nicht hätten, nun zum Piks zu zwingen, sei nicht fair, lautet der Tenor. Und: Solange die Zertifikatspflicht bestehe, würden sie selbst im tiefsten Winter noch draussen speisen.

Robina Laube mit ihrer Tochter Uliana (links) aus Lengnau, Erika Lehmann ebenfalls aus Lengnau und Christian Keller aus Bad Zurzach sind froh, dass sie auch ohne Zertifikat ein warmes Zmittag erhalten. sam

Wirtin Christel Gsponer hat sich nach anfänglicher Skepsis für den Piks entschieden. Darüber sei sie nun froh, wie sie zugibt. Die Entscheidung für oder gegen die Impfung solle aber jeder für sich treffen: «Niemand soll gezwungen werden.» Seit dreieinhalb Wochen gilt in den Innenbereichen von Gastrobetrieben die 3G-Regel. Wer als Gast dagegen verstösst, kann mit 100 Franken gebüsst werden. Einrichtungen und Veranstaltungen, die die Pflicht nicht beachten, droht eine Busse bis hin zur Schliessung der Betriebe.

Wie sich das Zelt auf den Umsatz auswirkt, werden die nächsten zwei Wochen zeigen. Bis im Frühling soll die überdachte Terrasse Gästen ohne Zertifikat Unterschlupf bieten. Für die kältere Jahreszeit will Gsponer einen zweiten Heizpilz anschaffen. «Dass bei Minustemperaturen weiterhin alle draussen sitzen, kann ich mir nicht vorstellen. Aber mehr kann ich nicht machen.»

