In diesem Grenzdorf stehen vier Stahlbrücken – eine Seltenheit

Koblenz Die zwei Jubilarinnen, die Prominenteste, die Verspätete: Vier Stahlbrücken stehen im Grenzdorf – eine Seltenheit Weshalb im Vier-Brücken-Dorf Koblenz zuerst die Eisenbahnbrücken gebaut wurden, jene für den Strassenverkehr aber erst mit Verspätung. Und welche ins Visier einer Anarchistenzelle geriet. Stefanie Garcia Lainez 30.11.2022, 05.00 Uhr

.. Sandra Ardizzone

Sie sind imposant, alle aus Stahl und stammen teilweise aus dem vorletzten Jahrhundert: die vier Flussbrücken in Koblenz. Vor 90 Jahren wurde die Autobrücke zwischen Koblenz und Waldshut eingeweiht. Sie löste die Fähre ab, die bis dahin den Verkehr zwischen Deutschland und der Schweiz über dein Rhein beförderte. Ein Jubiläum konnte in diesem Jahr eine weitere Brücke feiern: Die 236 Meter lange Aarebrücke, die am 31. Juli 1892 eröffnet wurde und seither die Eisenbahnverbindung zwischen Felsenau und Koblenz herstellt.