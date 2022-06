Koblenz Verkehrschaos an Grenze: «Für die Deutschen ist bereits klar: Jetzt wird eine neue Brücke gebaut – das ist frustrierend» Eine neue Verkehrsstudie zeigt: Der Lastwagenverkehr soll in Koblenz bis 2024 um 30 Prozent steigen. Die Frage, wie mit der Verkehrsproblematik umgegangen werden soll, sorgt auf deutscher und Schweizer Seite für unterschiedliche Meinungen. Stefanie Garcia Lainez 25.06.2022, 05.00 Uhr

Die Rheinbrücke zwischen Koblenz und Waldshut queren täglich viele Lastwagen – aber nicht nur. Alex Spichale

Kilometer lange Staus vor dem Koblenzer Zoll sind keine Seltenheit. Rund 15'000 Fahrzeuge passieren täglich die Brücke zwischen dem Zurzibieter Dorf und Waldshut-Tiengen auf der anderen Seite des Rheins. Der Grenzübergang stösst regelmässig an seine Grenzen.

Vor kurzem präsentierten Deutschland und der Kanton gemeinsam eine langersehnte, grenzüberschreitende Studie, die Zahlen zu den Verkehrsströmen liefern sollte. Die Verkehrsstudie Hochrhein-Bodensee des Regierungspräsidiums Freiburg stellte für Koblenz Parkraum für Lastwagen und einen Ersatz der Brücke als mögliche Massnahmen vor. Beim Koblenzer Ammann löst die Studie gemischte Gefühle aus.

«Es ist gut, dass wir nun eine Studie vorliegen haben, die zumindest etwas über den Schwerverkehr aussagt», sagt Andreas Wanzenried. Auch begrüsst er den Vorschlag für eine weitere Brücke in Sisseln. «Ich bin überzeugt, dass dies in Koblenz zu einer Entlastung führt.» Denn eine Rheinbrücke könnte die künftige Autobahn A98 auf deutscher und die A3 auf Schweizer Seite miteinander verknüpfen.

Der Koblenzer Ammann Andreas Wanzenried. Hans Christoph Wagner

Die Studie sei aber unvollständig, kritisiert er. «Was mir fehlt, ist eine gesamtheitliche Analyse.» Etwas, das der Ammann schon seit Jahren fordert. Die aktuelle Studie sei aus deutscher Sicht geschrieben. «Und aus deutscher Sicht blockiert der Schwerverkehr alles.» Dabei nehme der Verkehr als Ganzes ständig zu – es seien nicht nur Lastwagen unterwegs, sondern man müsse auch Autofahrerinnen, den ÖV, die Pendlerinnen, die Einkaufstouristen und den Langsamverkehr miteinbeziehen.

Lastwagenfahrten sollen um 30 Prozent steigen

Was die Studie zeigt: Dass der Schwerverkehr in Zukunft stark zunehmen werde, sagt Andreas Wanzenried. So sollen die Anzahl Lastwagen bis 2040 etwa von 1200 auf 1550 steigen, was einer Zunahme um 30 Prozent entspricht. «Die Erkenntnis ist: Es braucht in Koblenz eine effizientere Brücke», so der Ammann. Was aber noch völlig offen sei, ob eine zweite Brücke oder ein Ersatzneubau gebaut werde, wann das allenfalls geschehen würde und wo.

«Doch für die Deutschen ist jetzt schon klar: Jetzt wird eine neue Brücke gebaut.» Geht es nach Deutschland, würde diese rheinaufwärts als Verlängerung des sogenannten Obi-Kreisels gebaut. Auf der deutschen Seite gelte oft «mehr Verkehr gleich neue Brücke», so der Ammann. «Diese Unbesonnenheit von gewissen Politikern ist frustrierend.»

Er fordert deshalb einmal mehr:

«Bevor eine neue Brücke geplant wird, muss zuerst eine ganzheitliche Studie erstellt werden.»

Und es müsse vor allem aufgezeigt werden, wie langfristig beidseitig der Verkehr ungehindert abfliessen könne. «Ohne zusätzliche Belastungen oder Einschränkungen der Anrainer natürlich», sagt er und ergänzt: «Nicht die Brücke oder der Standort der Brücke ist das Problem, sondern der ungehinderte Zu- und Abfluss beidseitig der Brücke.»

Der Ammann hofft nun zum einen, dass die Flexibilisierung des Zollwesens bald eingeführt wird. Die Chauffeure sollen sich dereinst einige Kilometer vor dem Zoll online registrieren können und müssten nicht mehr über einen bestimmten Übergang fahren. Und dass der Kanton nun eine Gesamtverkehrsanalyse zügig durchführt, die sämtliche Verkehrsströme analysiert.

Kanton arbeitet an einer übergreifenden Studie

Wie das Departement Bau, Verkehr und Umwelt bestätigt, erarbeitet der Kanton bereits eine gesamtverkehrliche Betrachtung, die alle Verkehrsträger berücksichtigt. «Dies als Grundlage und Vorbereitung der geplanten regionalen Gesamtverkehrskonzepten entlang des Hochrheins», sagt Sprecher Giovanni Leardini. Der Fokus der aktuell vorliegenden Studie sei von Anfang an auf den grenzüberschreitenden Schwerverkehr gelegt worden.

«Die Verkehrsstudie ist ein zusätzlicher wertvoller Beitrag und bestätigt die bisherigen Überlegungen des Kantons sowie unsere bereits laufenden Raum-, Siedlungs- und Mobilitätsplanungen in dieser Region.»

Die Studie bestätige den Handlungsbedarf im Umfeld der Rheinübergänge und belege den möglichen Nutzen eines neuen Rheinübergangs im Raum Sisseln sowie den Ersatz der Brücke in Koblenz. «Diese beiden Rheinquerungen sind im kantonalen Richtplan bereits auf der untersten Stufe ‹Vororientierung› eingetragen», sagt Giovanni Leardini.