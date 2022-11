Koblenz: Modellfliegerstreit geht in die nächste Runde

Koblenz Streit um Modellflieger geht in die nächste Runde: Anwohnerin spricht von Einschüchterungsversuchen und Beleidigungen In Koblenz schwelt ein Konflikt zwischen der Modellfluggruppe und Anwohnern. Grund sind die dauerhaften Lärmbelastungen, Sicherheitsbedenken sowie ein hängiges Baugesuch. Ob die Parteien nochmals an einen Tisch sitzen, scheint unwahrscheinlich. Daniel Weissenbrunner Jetzt kommentieren 09.11.2022, 05.00 Uhr

Die Start- und Landebahn in Koblenz: Von Montag bis Samstag heben hier die Fluggeräte der Modellfluggruppe Koblenz-Glattal ab. Henry Muchenberger

Die Fronten um den Betrieb des Modellflugplatzes in Koblenz sind verhärtet: Anwohner erheben Vorwürfe zu den Äusserungen der Modellfluggruppe Koblenz-Glattal und des Gemeinderats (Ausgabe vom 3. November). Erstmals nimmt jemand der Betroffenen öffentlich Stellung: «Es entsteht der Eindruck, dass wir den Verein weghaben wollen», sagt Katja Meyer-Reger. Davon könne keine Rede sein.

Es gehe den Anwohnerinnen und Anwohnern einzig und allein um eine erträglichere Lärmbelastung, so Meyer-Reger. «Wir würden auch gerne einmal an einem sonnigen Samstagnachmittag mit Gästen in unserem Garten sitzen und uns unterhalten können.» Das sei seit Jahren nicht mehr möglich.

«Wir haben aber wiederholt versucht, auf die Problematik hinzuweisen», die der Betrieb verursacht, sagt Katja Meyer-Reger, die im Quartier Rebhalde wohnt, rund 700 Meter Luftlinie vom Flugplatz entfernt. «Doch unsere Anliegen blieben bisher ungehört», sagt sie.

Standort als ideal zu bezeichnen, sei unreflektiert

Seit 1978 lässt die Modellfluggruppe Koblenz-Glattal im Bergzelg ihre Flugzeuge, Helikopter und Jets steigen. zvg

Das führte schliesslich dazu, dass die Anwohner mit Unterstützung eines Anwalts den Gemeinderat dazu veranlassen, von der Modellfluggruppe die gesetzlich vorgeschriebene Baubewilligung für den Betrieb eines Modellflugplatzes einzufordern. «Der Gemeinderat verhielt sich bei dieser Thematik aber äusserst rigide, schützte den Verein mit allen Möglichkeiten und wandte gängiges Recht nur nach Androhung einer Rechtsweigerungsbeschwerde an», sagt Katja Meyer-Reger, die seit rund vier Jahren in Koblenz lebt.

Fakt sei aus Sicht von Katja Meyer-Reger, dass es seit der unbewilligten – und damit illegalen – Nutzung des landwirtschaftlichen Geländes als Modellflugplatz immer wieder Beschwerden wegen übermässigen Lärm gegeben habe. «Den Standort in einem hochfrequentierten Erholungsgebiet der Koblenzer Bevölkerung, zwischen zwei Naturschutzgebieten und zwei Hochspannungsleitungen, in unmittelbarer Nähe zu zwei dicht bevölkerten Wohngebieten, einer SBB-Route – die durch den Flugbetrieb auch tangiert wird - als idealen Standort zu bezeichnen, ist einfach nur unreflektiert.»

Ausserdem moniert Meyer-Reger: Der allergrösste Teil des Geländes, das überflogen wird, sei nur zu einem sehr kleinen Teil für die Modellflieger einsehbar. Das sei sowohl für Wanderer auch für Freizeitsportler ein nicht zu unterschätzendes Risiko.

«Die von Vereinsobmann Michael Stürmer erwähnten 500 Meter Mindestabstand zum Naturschutzgebiet mögen in der Theorie zwar stimmen, im täglichen Flugbetrieb wird dieser Mindestabstand jedoch massiv unterschritten.»

Regelmässig hätten sich durch den Lärm belastete Bürger entweder direkt bei Vereinsobmann Michael Stürmer oder bei der Gemeinde beschwert.

Aussage gegen Aussage: Gespräche verliefen ergebnislos

Mittels des Anwalts und über die Gemeinde Koblenz versuchte Meyer-Reger, Michael Stürmer ein Bewilligungsverfahren ohne Rekurs anzubieten. «Dies wurde von Herrn Stürmer leider angelehnt, weswegen wir keine andere Möglichkeit hatten als den Rechtsweg einzuschlagen», bedauert sie. Die Modellfluggruppe Koblenz sei nicht bereit gewesen, in irgendeiner Form auf die Anliegen der Anwohner einzugehen oder die Flugzeiten oder Lärmemissionen zu reduzieren.

Dem widerspricht Michael Stürmer: Da sich die Anwohner nie direkt bei ihm gemeldet hätten, habe er selbst das Gespräch gesucht. Der Verein sei auch bereit gewesen, Kompromisse einzugehen, etwa samstags mit den lauteren Flugzeugen weniger lang zu fliegen. Aber ohne Erfolg: «Sie sagten mir, dass sie uns weghaben wollen.»

Inzwischen seien andere Anwohnerinnen und Anwohner durch massive Beleidigungen und Einschüchterungsversuche uns gegenüber so verunsichert, dass sie sich nicht mehr getrauen, sich öffentlich zu äussern, sagt Katja Meyer-Reger.

Beschwerdeführer hoffen nun auf den Kanton

Der Verein lässt seine Fluggeräte seit über 40 Jahren auf dem Gelände Bergzelg bei der Hardstrasse, oberhalb des Dorfzentrums aufsteigen. «In den Anfängen waren die Flugbewegungen noch überschaubar und auch die Maschinen und Motoren kleiner und rudimentärer», sagt Katja Meyer-Reger. «Ebenso durfte dort nur an einem Tag in der Woche geflogen werden. Heute fliegen dort über 60 aktive Piloten, die alle mindestens zwei oder drei Flugzeuge mitbringen», kritisiert sie.

Aktuell liegt das Gesuch beim Kanton, dem die Einwendungen überwiesen wurden. «Diese werden nun durch die betroffenen Fachstellen geprüft. Danach wird das weitere Vorgehen festgelegt», sagt Giovanni Leardini, Sprecher des Departements Bau, Verkehr und Umwelt.

Wie das weitere Vorgehen bei einem für sie negativen Entscheid aussehen wird, lässt sie offen. «Ich habe grosses Vertrauen in den Kanton, dass er auf unsere Forderungen eingeht», sagt Katja Meyer-Reger. Kämpferischer zeigt sich Michael Stürmer von der Modellfluggruppe Koblenz-Glattal: «Wir wollen uns den guten Platz nicht wegnehmen lassen und gehen bis vor Bundesgericht, falls nötig.»

