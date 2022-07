Koblenz Versehentlich aus Handelsregister gelöscht – doch Firma produziert so erfolgreich wie noch nie Seit über 40 Jahren stellt die Espisa AG in Koblenz Kunststoffteile her. Nun ist die frühere Giroflex-Tochter versehentlich aus dem Handelsregister gelöscht worden. Beim Geschäftsführer laufen deshalb die Drähte heiss. Er erklärt, wie es weitergeht. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 07.07.2022, 17.46 Uhr

Die Espisa AG ist zurzeit nicht aktiv im Handelsregister eingetragen. zvg

Der ehemalige Giroflex-Patron Albert Stoll erfand in den 1920er-Jahren den drehbaren Bürostuhl – und eroberte von Koblenz aus mit seinen Erfindungen die Büros der Welt. 2017 übernahm der norwegische Möbelkonzern Flokk die Giroflex AG, 2021 folgte die überraschende Schliessung. Nun ist auch die ehemalige Giroflex-Tochter Espisa AG aus dem Handelsregister gelöscht worden.

Dies «infolge Fusion auf die Aeterna AG in Baar», wie es im Amtsblatt heisst. Das Unternehmen aus dem Kanton Zug hatte 2018 das Koblenzer Unternehmen von der Flokk-Gruppe übernommen. Verschwindet damit das letzte Stückchen des einstigen Traditionsunternehmens Giroflex aus Koblenz?

Das sei lediglich ein Fehler beim Handelsregisteramt, stellt Markus Verini auf Anfrage klar. Er ist seit September 2021 Geschäftsführer der Herstellerin von Kunststoffteilen. Die Verwaltungsräte der Aeterna AG und der Espisa AG hätten beschlossen, die beiden Unternehmen zu verschmelzen. «Das gesamte Konstrukt geht in einer neuen Espisa AG auf», ergänzt er.

«Dabei ging aber etwas schief, und die Espisa AG wurde aus dem Handelsregister gelöscht, während die neue Firmierung zwar aufgegleist ist, aber noch nicht im Handelsregister eingetragen.»

Das müsse beim Handelsregister hängengeblieben sein.

Die Folge: Marco Verini erhielt in den vergangenen Tagen zahlreiche Anrufe von Lieferanten und Kunden, die sich nach der Löschung aus dem Handelsregister Sorgen um die Liquidität der Espisa AG machten. «Dabei läuft der Betrieb so gut wie noch nie», sagt der CEO. So konnten die knapp 70 Mitarbeitenden den Umsatz gegenüber 2021 um rund 20 Prozent steigern.

Vor rund zehn Jahren hat Espisa den Betrieb erweitert

Vor 46 Jahren legte Ernst Spielmann den Grundstein für den Betrieb. Drei Jahre später im Jahr 1979 übernahm die Albert Stoll Giroflex AG das Unternehmen. 1982 schaffte die heutige Espisa AG den Turnaround und wirtschaftete erstmals in der Gewinnzone. Bis 2001 war der Betrieb hauptsächlich Zulieferer des ebenfalls in Koblenz ansässigen Sitzmöbelherstellers Giroflex.

Wegen der veränderten Kundenstruktur mit Herstellern medizintechnischer Geräte, Haushaltsgeräte und technischer Spritzgussteile brauchte das Unternehmen ein grösseres Lager: Nach dem Ausbau der Produktionsfläche 2001/2002 wurde deshalb 2013 die Produktion erweitert. Das Grundstück war damals im Besitz der Giroflex Immobilien AG.

