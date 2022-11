Wegen Lärm: Modellflugplatz in Koblenz droht das Aus

Da haben Sie Recht, Herr Schneider. Konkret sieht die Geschichte mit dem Modellflugplatz so aus, dass er rund 700m vom Fuss der Wohnzone Rebhalde entfernt sein wird. Zum Vergleich: In Schupfart liegt das Pistenende des Sportflugplatzes rund 600m oberhalb der Wohnzone. Die Betriebszeiten sind beschränkt und auch Modellflugzeuge werden, wie ihre grossen Brüder, tendenziell leiser (z.B. durch Elektromotoren anstelle von Verbrennern).Wenn man versucht, die Geschichte möglichst objektiv zu betrachten, kommt einem unwillkürlich der Spruch vom frömmsten Nachbarn in den Sinn.....