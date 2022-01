Koblenz Lastwagen rammt Tankstellen-Preissäule kurz vor Grenzübergang – und fährt weiter An der Socar-Tankstelle vor dem Grenzübergang Koblenz kam es zu einem Unfall mit teuren Folgen. Philipp Zimmermann 15.01.2022, 18.37 Uhr

Die Preissäule liegt nach dem Unfall am Boden. Vom Verursacher fehlte jede Spur. ZVG

Am Freitag gegen 17.40 Uhr touchiert ein Lastwagen vor der Socar-Tankstelle in Koblenz die Preissäule für Benzin und Diesel. Die Säule kracht zu Boden. Der Chauffeur hält an, steigt aus und schaut sich den Schaden an. Doch wenig später hat er sich aus dem Staub gemacht.

So habe das ein Zeuge geschildert, erzählt Viktor Michel, Inhaber von Tankstelle und dazugehöriger Garage an der Bahnhofstrasse. Allerdings ging der Zeuge davon aus, dass Mitarbeitende des Betriebs in Büro oder Shop auf den Crash aufmerksam werden respektive dass sich der Chauffeur dort meldet. Dem war allerdings nicht so. «Wir haben nur ein leises Rumpeln gehört und uns erst nichts dabei gedacht», sagt Michel. Die Preissäule stand einige Meter von der Tankstelle:

Als der Zeuge die Flucht des Chauffeurs feststellte, schlug er gleich im Büro Alarm. Michel alarmierte die Polizei und erstattete Anzeige.

Er geht von eine Sachschaden in tiefer fünfstelliger Höhe aus. Gemäss Beschreibung des Zeugen handelt es sich um einen Lastwagen mit weisser Kabine und grauem Auflieger.

ZVG

Der Chauffeur muss mit dem Lastwagen aufs Trottoir gefahren sein, ehe er den Unfall verursachte. «Wir hoffen, dass jemandem etwas aufgefallen ist», sagt Michel. Gut möglich, dass der Lastwagen 300 Meter später über die Grenzbrücke nach Deutschland gefahren ist, so wie das täglich Tausende tun.