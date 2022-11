Vor 90 Jahren löste sie die Fähre ab: Die Brücke über den Rhein

Koblenz Heute passieren täglich 14'000 Fahrzeuge die Brücke über den Rhein: Vor 90 Jahren löste sie den Fährbetrieb ab Am 27. November 1932 wurde die Strassenbrücke, die Koblenz mit Waldshut verbindet, feierlich eingeweiht. Mit dem Bau wurde die Zurzibieter Gemeinde endgültig zum Verkehrsknotenpunkt. Daniel Weissenbrunner Jetzt kommentieren 30.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Zollbrücke, die Koblenz mit Waldshut verbindet, wurde vor 90 Jahren eingeweiht. Alex Spichale

Ob die Bevölkerung von Koblenz und Waldshut heute in die gleichen Jubelstürme ausbrechen würde wie vor 90 Jahren, sei dahingestellt. Der Druck auf das Strassennetz entlang des Hochrheins steigt wegen des zunehmenden Verkehrs seit Jahren. Mehr als 14'000 Fahrzeuge passieren täglich die Strassenbrücke über den Rhein und bringen beide Seiten an ihre Belastungsgrenze.

Und er wird weiter steigen. Gemeinden, der Aargau, Baden-Württemberg und Länder suchen seit Jahren nach Lösungen, um das Problem zu entschärfen. Diskutiert wird der mögliche Bau einer zweiten Brücke flussaufwärts.

Jahrzehnte für eine Strassenbrücke gekämpft

Am 27. November 1932 war den Menschen jedenfalls zum Feiern zumute. Die Einweihung der Brücke wurde als eines der wichtigsten Ereignisse in der Geschichte beider Grenzgemeinden gefeiert, wie auf der Plattform E-Periodica der ETH zu entnehmen ist. Jahrzehntelang hatte man um eine Strassenbrückenverbindung gekämpft, ehe diese schliesslich Wirklichkeit wurde.

Die Strassenbrücke steht, historisch betrachtet, gleichwohl im Schatten der nur 100 Meter davon entfernten Eisbahnverbindung, die 1859 eröffnet wurde. Sie ist die einzige grössere Eisenbahnbrücke über den Rhein, die bis heute vollständig erhalten ist. Sie zählt zu den europaweit seltenen Gitterträgerbrücken im Originalzustand und steht unter Denkmalschutz.

Planung begann im frühen 20. Jahrhundert

Eisenbahn- und Strassenbrücke von Koblenz nach Waldshut, 1964. Comet Photo AG / ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Auch nach dem Bau der Eisenbahnbrücke bestand für den Strassenverkehr zwischen Koblenz und Waldshut weiterhin nur eine Fähre, welche den Rhein knapp oberhalb der Eisenbahnbrücke überquerte und um 1930 neben Passagieren täglich auch durchschnittlich fünf Pferdefuhrwerke, ein Dutzend Autos sowie Lastwagen und Busse beförderte.

Heute gehört Koblenz mit der Strassenverbindung über Rhein zu den Verkehrsknotenpunkten im Aargau. Beschaulicher waren die Anfänge: Seit dem frühen 20. Jahrhundert geplant, ersetzte das Bauwerk eine Fähre, die für den Strassenverkehr nach dem Bau der Eisenbahnbrücke die einzige Verbindung zwischen Koblenz und dem deutschen Waldshut herstellte, steht im Archiv der Denkmalpflege.

Deutschland willigte Bau unter einer Bedingung ein

Schon vor dem Ersten Weltkrieg bestand die Absicht, die Fähre durch eine feste Brücke zu ersetzen. Dank privater Zuwendungen gelangte zunächst allerdings von 1903 bis 1906 die Zurzacher Rheinbrücke zur Ausführung, die von der badischen Seite nur unter der Bedingung des Baus einer Brücke zwischen Waldshut und Koblenz genehmigt wurde. Ein Projekt der Badischen Wasser- und Strassenbaudirektion wurde im Sommer 1914 wenige Tage vor Kriegsausbruch genehmigt, es kam wegen des Kriegs aber nicht zur Ausführung.

In der Zwischenkriegszeit wurde das Vorhaben wieder aufgenommen, wobei wiederum die Badische Bauverwaltung in Karlsruhe in Absprache mit der Aargauischen Baudirektion ein neues Projekt ausarbeitete, das sich konstruktiv an der nun aktuellen Vollwandbauweise orientierte. Im Auftrag der beiden Bauverwaltungen schrieb das Wasser- und Strassenbauamt Waldshut im März 1931 die Arbeiten aus.

Die Aarebrücke dient dem motorisierten Verkehr als Verbindung zwischen Koblenz und Felsenau (Gemeinde Leuggern). Links im Bild der Fussgängersteg. Philipp Zimmermann Diese Brücke ist die unterste Aarebrücke: Hier mündet die Aare in den Rhein. Blick von der Koblenzer Seite her. Philipp Zimmermann Das ist die historische Eisenbahnbrücke zwischen Koblenz und Waldshut SEVERIN BIGLER Nach wie vor verkehren Regionalzüge über diese Brücke. SEVERIN BIGLER Der Viadukt auf Koblenzer Seite, bevor die Brücke über den Rhein führt. SEVERIN BIGLER Die Eisenbahnbrücke wurde 1859 eröffnet und ist denkmalgeschützt. Laut Gemeinde Koblenz handelt es sich um den "ältesten internationalen Bahnviadukt zwischen Chur und Mainz" (Quelle: koblenz.ch). Angelo Zambelli Auch diese Verkehrsbrücke verbindet Koblenz und Waldshut. Über sie verkehren täglich Tausende Grenzgänger sowie Einkaufstouristen. Michael Hunziker Grenzübergang Koblenz: Täglich queren allein 1000 Lastwagen die Brücke die Brücke über den Rhein. Philipp Zimmermann Ein Bild aus alten Zeiten vom 24. April 1945: Eine deutsche Sanitätskolonne passiert die Brücke von Waldshut-Koblenz. ZVG Im Gespräch ist eine fünfte Brücke am Standort Koblenz Ost. Sie soll vom deutschen Lonza-Areal in Richtung Schweiz führen. (Visualisierung) Stadtwerke Waldshut-Tiengen Die Aarebrücke von 1892. (Archiv) Michael Hunziker Seit Ende Mai 1994 fahren nur noch Güterzüge über die Eisenbahnbrücke von Koblenz nach Felsenau. Angelo Zambelli 1991 wählte die Schweizerische Post die Gitterbrücke als Sujet für eine 80-Rappen-Briefmarke. HO

Badener und Aarauer Firmen erhielten den Auftrag

Der Zuschlag ging für den Unterbau und die Eisenbetonfahrbahn an die im Wasserbau und Kraftwerksbau tätige Baufirma Dr. Gottlieb Lüscher in Aarau, für den Vollwandeisenträger an die A.-G. Eisenbau Wyhlen (Baden). Bereits im September 1931 begann die Ausführung des Unterbaus, und im Winter 1931/32 wurden die Flusspfeiler fundiert. Die eiserne Tragkonstruktion wurde auf der Waldshuter Seite montiert und über Pfahljoche zwischen den Pfeilern vorgeschoben.

Zusammen mit der benachbarten Eisenbahnbrücke bilde die Brücke ein für das Landschaftsbild prägendes Ensemble von Kunstbauten aus unterschiedlichen Entstehungszeiten, schreibt der Denkmalschutz, zu denen im weiteren Umfeld noch die beiden Aarebrücken von 1892 und 1936 hinzu kommen.

Schlanke Konstruktion wegen enger Zufahrtsverhältnisse in Koblenz

Die Brücke verbindet die beiden Ufer auf einer Länge von 128 Metern. Die Spannweite der mittleren Öffnung beträgt 55 Meter, jene der beiden seitlichen 36 Meter. Die Wahl einer besonders schlanken Konstruktion war durch die engen Zufahrtsverhältnisse auf der Koblenzer Seite und durch die für die Rheinschifffahrt damals vorgesehenen sechs Meter Durchfahrtshöhe bedingt. Mit der Vollwandträgerkonstruktion und den auf Eisenbetoncaissons fundierten Flusspfeilern entsprach die Brücke der aktuellen Bautechnik in seiner Entstehungszeit.

Wie eine mögliche neue Brücke, die für die geplagte Bevölkerung Entlastung bringen soll, aussehen würde, ist Zukunftsmusik. Eine aktuelle Studie kommt immerhin zum Schluss, dass der Bau einer neuen Rheinquerung zu einer Verbesserung des Verkehrsablaufs betragen würde.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen