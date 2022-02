Koblenz: Was mit dem früheren Giroflex-Gebäude passiert

Koblenz Giroflex-Gebäude verkauft: Was eine Zuger Investorin mit der früheren Wirkungsstätte des Traditionsunternehmens vorhat Von Koblenz aus eroberte die frühere Giroflex AG mit ihren Erfindungen die Büros der Welt. 2017 übernahm der norwegische Möbelkonzern Flokk das Unternehmen, 2021 folgte die überraschende Schliessung. Nun soll ein neues Konzept Betriebe aus dem Industrie- und Handwerksbereich zusammenbringen. Stefanie Garcia Lainez 11.02.2022, 05.00 Uhr

Der Gebäudekomplex des früheren Traditionsunternehmens Giroflex umfasst 18 500 Quadratmeter Fläche für Lager, Produktion und Büro. zvg

Bald soll wieder Leben einkehren in die Liegenschaft des früheren Bürostuhlherstellers Giroflex in Koblenz: Der Schweizer Immobilieninvestor Varia Swiss Realtech Properties mit Sitz in Zug hat das Grundstück gekauft und will das Gebäude sanieren sowie als Teil der Marke Beezi, einer Kette von Industrieflächen, wieder vermieten.

Geplant sind gemäss einer Mitteilung Büros, Leichtindustrie- und Logistikflächen, Gemeinschaftsflächen, Konferenzräume, Entspannungsbereiche und einen Food Hub, der Produzenten und Konsumenten zusammenbringen soll.

Giroflex sorgte für Innovation in den Büros

Von Koblenz aus eroberte das fast 150-jährige Traditionsunternehmen Giroflex die Büros weltweit. 1872 eröffnete der Deutsche Albert Stoll I. die Fabrik in einer Baracke – als Zweigstelle des deutschen Unternehmers aus Waldshut.

1926 sorgte sein Sohn Albert Stoll II. für eine der wichtigsten Erfindungen der modernen Zivilisation: den Federdreh mit Neigungsregler, kurz «Nereg». Oder anders formuliert: den Bürostuhl, der in alle Richtungen gedreht und gewendet werden kann.

Das Urmodell von 1926 der Federdreh mit «Nereg». Keystone

1935 übernahm Albert Stoll III. die Geschicke der Stuhlfabrik. Im selben Jahr wurden auch das erste Mal Räder an die Füsse der Stühle montiert.

Ab 1949 expandiert Stoll erfolgreich ins Ausland. In Belgien, Brasilien, Deutschland, Holland und Frankreich eröffnet er neue Niederlassungen. Das Modell Giroflex 64 des Tessiner Designers Paolo Fancelli etwa wurde millionenfach in aller Welt verkauft.

Norwegischer Konzern übernahm 2017 Giroflex

Grosser Konkurrenz- und Kostendruck setzte der Giroflex AG aber in den 2000er-Jahren zu. Nach acht Jahren Durststrecke konnte das Unternehmen Ende 2016 dank einer neuen Strategie und einem Stellenabbau wieder Gewinn erwirtschaften bei einem Konzernumsatz von 45,5 Millionen Franken.

Die Stühle sind schon länger von der Wand des Giroflex-Hauptsitzes in Koblenz verschwunden. Philipp Zimmermann (Archiv)

2017 übernahm der norwegische Möbelkonzern Flokk die Giroflex. Noch Ende desselben Jahres kündigten die Norweger an, dass der Standort im Grenzdorf sowie drei Viertel der total 110 Arbeitsplätze erhalten bleiben sollen. Im Januar 2021 folgte aber der Paukenschlag: Flokk teilte mit, den Standort in Koblenz bis Ende Jahr aufzugeben und damit rund 60 Stellen abzubauen.

Mit dem Konzept Beezi soll nun wieder Gewerbe in der Liegenschaft Einzug halten. Für dieses im November 2021 lancierte Projekt wollen die beiden Immobilieninvestoren Stoneweg aus Genf und die Varia Swiss Realtech Properties (VSRP) rund 100 Millionen Franken in den nächsten drei Jahren investieren. Das erste Beezi-Zentrum sei in Tolochenaz (VD) bereits im Bau, heisst es auf der Website von Stoneweg.

Das Kettenkonzept sei völlig neu im Industrie- und Handwerksbereich und ermögliche es Mietern, Industriellen, Handwerkern oder etablierten Unternehmen, vom gesamten Beezi-Netzwerk in der Schweiz sowie von den zahlreichen gemeinsamen Infrastrukturen, Dienstleistungen und den Synergien zu profitieren. Diese neue Arbeitsweise sei somit nicht nur Start-ups, sondern auch Handwerkern zugänglich.

Standort soll neues Konzept in Deutschschweiz etablieren

Die Immobilie mit einer Fläche von 18'500 Quadratmetern für Lager, Produktion und Bürofläche befindet sich direkt an der Grenze zu Deutschland. Diese Lage ermögliche es, das Portfolio in der Deutschschweiz auszubauen und gleichzeitig die neue Marke Beezi in der Region zu etablieren, so Diana Oblak, Geschäftsführerin von Stoneweg Schweiz, dem Asset Manager des VSRP-Portfolios.

Noch wehen die Fahnen von Giroflex und Flokk auf dem Dach des Gebäudes. Stefanie Garcia Lainez

Es ist das dritte Objekt des Unternehmens in der Deutschschweiz. Diesen Frühling sollen die Umbauarbeiten beginnen, bis Ende Jahr sollen die ersten Mieter einziehen.

«Dieses Konzept ist diversifiziert und sehr spannend», sagt der Koblenzer Gemeindeammann Andreas Wanzenried (parteilos). «Es ist eine sehr gute Lösung für die Liegenschaft und den Standort Koblenz.» Wenn nur schon ein Teil davon realisiert werde, was angekündigt worden sei, würde dies für eine gute Ausstrahlung in der ganzen Region sorgen.