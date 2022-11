Deshalb hat die Aarebrücke in Koblenz einen Velosteg

Koblenz Beinahe kam es zu einem schweren Unfall: Deshalb hat die Aarebrücke einen Velosteg Seit 20 Jahren sorgt eine schmale Brücke parallel zur Autobrücke für einen sicheren Veloweg. Initiiert hat sie der ehemalige Grossrat Alfred Zimmermann. Motiviert hat ihn das Erlebnis einer jungen Frau. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 30.11.2022, 05.00 Uhr

Seit 1936 verbindet die Autobrücke über die Aare die Gemeinde Koblenz und den Leuggemer Ortsteil Felsenau. Sandra Ardizzone

Sie ist die jüngste unter den vier Koblenzer Brücken und mit ihren beiden eleganten Stahlbögen nicht minder schön: Seit 1936 verbindet die Autobrücke über die Aare die Gemeinde Koblenz und den Leuggemer Ortsteil Felsenau. Jahrzehntelang benutzten auch Velofahrerinnen und Velofahrer den Flussübergang. Doch: Das führte immer wieder zu gefährlichen Situationen. Ein ganz bestimmter Vorfall veranlasste alt Grossrat Alfred Zimmermann (CVP) im Jahr 1991, politisch aktiv zu werden. Schliesslich erweiterte der Kanton die Brücke mit einem separaten Steg für Fussgängerinnen und Velofahrer.

Der heute 72-Jährige, von 1987 bis 1992 Grossrat, reichte am 4. Januar 1991 ein Postulat für einen Zusammenschluss des Radwegnetzes über die Koblenzer Brücke ein, welches das Parlament im Oktober 1991 überwies. «Eine junge Frau erzählte mir von ihrem Beinahe-Unfall», erzählt der frühere Gippinger, der seit 2000 in Klingnau wohnt. «Sie fuhr mit ihrem Velo über die Brücke, blieb mit der Pedale am erhöhten Trottoir hängen, fiel hin und wurde beinahe überfahren.» Nur dank viel Glück sei nichts Schlimmeres passiert.

Auf der schmalen Brücke konnten Lastwagen kaum kreuzen

Die Brücke werde auch oft von Kindern aus Felsenau benutzt, die mit dem Velo nach Koblenz oder Klingnau fahren, sagt Alfred Zimmermann. Ausserdem seien in dieser Zeit für viel Geld zahlreiche Radwege gebaut worden. Für die Überquerung der Aare mussten die Velos aber die Strasse mit den Autos und dem Schwerverkehr teilen. Die Fahrbahn war so schmal, dass zwei Lastwagen kaum kreuzen konnten. Viele Velofahrer wichen deshalb auf das enge rheinseitige Trottoir der Brücke aus. «Das Risiko, dass einmal ein tragischer Unfall passieren könnte, war sehr gross.»

Alfred Zimmermann, der ab 1992 über 20 Jahre lang das Spital Leuggern leitete, wollte diese gefährliche Lücke im Radnetz schliessen. Zwar überwies der Grosse Rat seine Motion, doch sollte es über zehn Jahre dauern, bis der neue Steg gebaut wurde. «Ich befürchtete, dass das Vorhaben beim Kanton versanden würde», sagt Alfred Zimmermann. Also liess er nicht locker und hackte immer wieder nach. Später stellte sich heraus, dass umfangreiche Abklärungen nötig waren, ob die Brücke den zusätzlichen Radweg überhaupt tragen mag.

Am Schluss entschied sich der Kanton für eine andere Lösung: Um die Fahrbahn erweitern und gleichzeitig die Brücke erhalten zu können, ergänzte er das Bauwerk 2002/03 mit einem separaten Steg für Fussgänger und Velofahrer. Sehr zur Freude von Alfred Zimmermann. «An der Einweihung war auch der Regierungsrat dabei», erinnert er sich.

«Als begeisterter Velofahrer freut es mich jedes Mal, wenn ich über diesen Steg in den Schwarzwald fahre, dass es mir gelungen ist, diesen sicheren Zusammenschluss des Radwegnetzes von Koblenz nach Felsenau zumindest mit meinem Vorstoss ausgelöst zu haben.»

Und mit einem Schmunzeln ergänzt er: «In Leuggern soll es einen Vorstoss gegeben haben, die Brücke nach mir zu benennen. Doch daraus wurde bekanntlich nichts.»

