Koblenz: So viele Fahrzeuge fahren täglich über den Zoll

Koblenz 17'500 Fahrzeuge passieren jeden Tag die Grenze, jeder dritte Lastwagen fährt auf die Autobahn: So verlaufen die Verkehrsströme via Zoll im Ostaargau Der Kanton hat die Verkehrsströme im Ostaargau analysiert: 215’800 Autos und Lastwagen sind täglich im Raum Baden, Brugg und Unteres Aaretal unterwegs. Und: 82 Prozent der Fahrzeuge, die den Grenzübergang in Koblenz passieren, haben ihren Start- oder Zielort im Ostaargau. Stefanie Garcia Lainez 19.01.2023, 18.31 Uhr

An den fünf gemessenen Werktagen passierten 17'500 Fahrzeuge die Grenze in Koblenz. Bild: Alex Spichale

Eine neue Verkehrsstudie zeigt: Unter der Woche passieren täglich 17'500 Fahrzeuge die Grenze zwischen Koblenz und Waldshut, darunter 1600 Lastwagen. Der Raum Koblenz und Leibstadt verzeichnet täglich 37'300 Autos und Lastwagen, die aus allen vier Himmelsrichtungen in die Region fahren oder auf der umgekehrten Route unterwegs sind. Und: Knapp 20 Prozent aller Lastwagen, die im Raum Baden, Brugg und Zurzibiet unterwegs sind, passieren die Grenze in Koblenz.

«Die Zahlen überraschten uns nicht, vor allem die prozentuale Verteilung», sagt Katrin Schönenberger, Leiterin Sektion Verkehrsplanung beim kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU). Dieses hat im Oktober 2022 eine Nummernschilderhebung (siehe Box unten) durchgeführt und diese nun veröffentlicht. Die Analyse umfasst den Gesamtverkehr und als Teil davon auch den Strassengüterverkehr im Ostaargau respektive in den Regionen Unteres Aaretal, Brugg und Baden. «Die Erhebung entspricht dem Bild, das wir uns zuvor gemacht haben.»

Anlass der Analyse war die Weiterbearbeitung von mehreren grösseren Verkehrsprojekten in der Region Ostaargau, beispielsweise das Gesamtverkehrskonzept Raum Baden und Umgebung sowie die Planungen im Raum Brugg-Windisch und im Unteren Aaretal. «Wir können nun in den kommenden Partizipationsverfahren eine aktuelle Datengrundlage präsentieren», sagt Katrin Schönenberger.

Die Erhebung ermittelte sowohl den Quell- und Ziel-, als auch den Durchgangsverkehr. Als Quellverkehr gelten etwa Pendler, die im Ostaargau wohnen und ausserhalb arbeiten. Zum Zielverkehr gehören Pendler, die ausserhalb wohnen, aber im Ostaargau arbeiten. Und der Durchgangsverkehr fährt ohne Unterbruch durch den Ostaargau durch. Nicht erfasst wurde der Binnenverkehr, also der Verkehr innerhalb des Gebietes.

Jeder zweite Lastwagen ist auf der Durchfahrt

Für den Grenzübergang in Koblenz fällt auf: Acht von zehn Fahrzeugen, die den Grenzübergang passieren, haben ihren Start- oder Zielort im Ostaargau. 18 Prozent fahren ohne Halt durch die Region hindurch: 8 Prozent (1450 Fahrten) sind unterwegs zur Autobahn und weitere 10 Prozent verlassen den Ostaargau über Kantonsstrassen. Von den 1600 Lastwagen ist jeder zweite auf der Durchfahrt, und jeder dritte kommt oder fährt in Richtung Autobahn, meist via den Anschluss in Neuenhof.

Die Autos und Lastwagen, die via Zoll auf der Durchfahrt sind, verteilen sich wie folgt auf die Täler: Zwischen Koblenz und dem Rheintal via Zurzach sind täglich 1250 Fahrzeuge unterwegs, zwischen Koblenz und Döttingen gar 3250 Fahrten. Davon fahren in Döttingen 2750 Fahrzeuge nach Würenlingen (etwas über die Hälfte via Autobahnanschlüsse) und weitere 500 durch das Surbtal oder die umgekehrte Route.

Mit Hilfe von Kameras wurden Nummernschilder erfasst Um die Verkehrsströme ermitteln zu können, kamen Kameras zum Einsatz. Im Koblenz standen deren drei, in Leuggern eine. Diese erfassten die Nummernschilder, die gemäss Mitteilung des Kantons vor Ort aus den Videodaten extrahiert und anonymisiert wurden. «Es wurden keine Videodaten gespeichert.» Zur Auswertung der Nummernschilderfassung seien ausschliesslich anonymisierte Daten verwendet worden. Eine Rückverfolgung zu den Fahrzeughalterinnen und -haltern sei nicht möglich. Eine solche Erhebung erlaubt es aufzuzeigen, wo ein bestimmtes Fahrzeug im untersuchten Gebiet einfährt und wo und nach welcher Dauer es das Gebiet wieder verlässt. Damit können unter anderem die Verkehrsmengen und die Aufteilung in Quell-, Ziel- und Durchgangsverkehr ermittelt werden. Die Erhebung fand an 38 Messstandorten an sieben Tagen nacheinander Ende Oktober 2022 statt. (az)

Grösster Verkehrsstrom kommt aus dem Süden

Insgesamt sind jeden Tag 215'800 Fahrzeuge im Ostaargau unterwegs, 8400 davon sind Lastwagen. 92 Prozent aller Fahrzeuge haben entweder ihr Ziel oder ihren Start in den Regionen Zurzibiet, Baden oder Brugg. Nur 8 Prozent fahren ohne Halt durch den Ostaargau. Und: Mit 131'000 Fahrten täglich kommt der grösste Verkehrsstrom mit Start oder Ziel im Ostaargau von Süden – vor allem via Autobahn A1 und A3 sowie via Erschliessungsachsen aus den Tälern.

Der Raum Baden und Umgebung zählt 150'900 Fahrten pro Tag. Mit 18'500 Autos und Lastwagen macht der Durchgangsverkehr 12 Prozent aus, was über dem Durchschnitt des Ostaargaus liegt. Der Hauptstrom entfällt dabei auf Fahrten von und nach Zürich via Autobahn A1 und Kantonsstrassen, vor allem vom Siggenthal respektive von Ehrendingen herkommend. Von den 3580 Lastwagen täglich zählt jeder dritte zum Durchgangsverkehr. Davon wiederum sind 72 Prozent zwischen dem Siggenthal und Zürich unterwegs.

Im Raum Brugg-Windisch liegt der Anteil des Durchgangsverkehrs mit 26 Prozent nochmals höher als im Raum Baden. Fast die Hälfte ist zwischen Norden (Remigen und Siggenthal) und Osten (Richtung Baden) unterwegs. Von den 5000 Lastwagenfahrten täglich zählen 42 Prozent zum Durchgangsverkehr. Insgesamt verzeichnet diese Region 107'500 Autos und Lastwagen pro Tag. Was auffällt: Mit 40 Prozent passiert fast die Hälfte aller Fahrten mit Start oder Ziel im Raum Brugg-Windisch die südliche Achse via Hausen oder Birmenstorf.