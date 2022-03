Klingnau/Döttingen Im Städtchen endet eine Ära: Gfellers schliessen ihre Bäckerei «schweren Herzens» – so geht es mit dem zweiten Laden weiter Markus und Karin Gfeller ziehen aus verschiedenen Gründen einen Schlussstrich bei ihrer Bäckerei-Konditorei. Schoggispezialitäten will man aber auch in Zukunft kreieren. Philipp Zimmermann Jetzt kommentieren 02.03.2022, 05.00 Uhr

Karin und Markus Gfeller vor ihrer Bäckerei-Confiserie im Städtchen Klingnau. Philipp Zimmermann

Nächstes Jahr hätte die Bäckerei-Konditorei Gfeller ihr 60-Jahr-Jubiläum feiern können. Dazu wird es nun nicht mehr kommen: Markus und Karin Gfeller haben sich «schweren Herzens» entschieden, ihr Geschäft mit den beiden Läden in Klingnau und Döttingen aufzugeben, wie sie sagen.

Das Lokal neben der Post in Döttingen übernimmt die Laufenburger Bäckerei Maier, die acht Standorte zählt und im nahen Bad Zurzach eine Filiale. Gfellers Lokal im Klingnauer Städtchen wird am Ostersamstag zum letzten Mal geöffnet sein. «Wir haben für alle Mitarbeitenden eine Lösung gefunden», sagt Markus Gfeller. Ein Teil des Verkaufspersonals könne in Döttingen angestellt bleiben.

Hoffnung auf Nachfolgelösung zerschlug sich

«Wir können das nicht mehr stemmen», sagt Markus Gfeller, bald 63, zu den Gründen der Geschäftsaufgabe. Mehrmals bestand Hoffnung auf eine Nachfolgelösung, ehe sie sich doch wieder zerschlug. Dazu kommt der Fachkräftemangel, verbunden mit der Arbeitslast. Gute Mitarbeitende in der Backstube wechselten die Stelle oder wurden abgeworben. Ersatz sei schwierig zu finden, gerade in einer Randregion.

Gfellers zählten vor einigen Jahren noch 18 Mitarbeitende (die meisten Teilzeit), nun sind es 12. «Wir haben zuletzt mehrere gute Aufträge abgegeben», sagt Markus Gfeller. Eine Knieoperation schiebe er schon seit einiger Zeit auf. Nichtsdestotrotz sagt er: «Wir haben sicher viel gearbeitet. Aber wir hatten auch den Plausch dabei.» Karin Gfeller, 59, fügt an: «Wir haben viel Schönes erlebt.»

Und sie unterstreicht:

«Aus finanziellen Gründen müssen wir nicht aufhören. Wir dürfen nach wie vor auf eine treue Kundschaft zählen.»

Es habe sich ausgezahlt, auf Qualität zu setzen. Auch die Coronapandemie hätten sie finanziell ordentlich überstanden, auch wenn die Arbeitstage bedingt durch personelle Quarantäne-Ausfälle länger wurden.

Viele Emotionen

Für Markus und Karin Gfeller ist der Entscheid mit vielen Emotionen verbunden. «Es tut uns weh. Wir haben das all die Jahre gern gemacht», sagt Markus Gfeller. «Für Klingnau, für das Städtchen tut es uns leid.» Beliebt sind ihre Läden nicht nur wegen des freundlichen Services, sondern auch wegen zahlreicher eigener Kreationen und Spezialitäten wie den süssen Schlossgeischtli, der Handtäschli-Schoggi oder den Klingnauer Bsetzi-Stei – ganz nach ihrem Slogan «De Gfeller isch spezieller».

Beide sind in Klingnau aufgewachsen. Er stieg vor 38 Jahren beim Vater in den Betrieb ein. Vor 32 Jahren, 1990, hat das Ehepaar diesen übernommen. Neun Jahre später folgte ein grosser Umbau. Die grösste Herausforderung bildete die rund einjährige Jahrhundertsanierung des Städtchens, die im Herbst 2017 abgeschlossen wurde: Die Gfellers mussten damals ihren Laden schliessen und eröffneten die Filiale in Döttingen. «Ohne diesen Schritt hätte unser Betrieb nicht überlebt», sagt sie. In Klingnau ergänzten sie den Laden nach der Wiedereröffnung um ein Mini-Café.

Einen kleinen Hoffnungsschimmer für den Klingnauer Betrieb gibt es allerdings noch. Markus Gfeller:

«Falls sich doch noch jemanden findet, der die Backstube samt Laden übernehmen will, sind wir offen.»

Ansonsten halte er sich offen, auch in Zukunft spezielle oder grössere Schokoladenspezialitäten zu produzieren.

