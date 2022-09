Klingnau: Wild parkiertes Auto beschäftigt Polizei seit Monaten

Klingnau Wild parkiertes Auto beschäftigt die Polizei seit Monaten: «Der Fall ist obermühsam» In Klingnau steht seit März ein Fahrzeug mit französischem Kennzeichen. Die Regionalpolizei Zurzibiet weiss, wer der Besitzer ist. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Eine Zeit lang verbindete gar eine Kette die Wegfahrsperre mit dem Baum. Philipp Zimmermann

Zuerst stand es am Burghaldenweg, danach für eine kurze Zeit auf dem Parkplatz des Gasthauses Engel, unterdessen ist es auf einem öffentlichen Parkplatz an der Mühlegasse neben der Schule parkiert: Seit diesem Frühling hält ein halterloses Auto mit französischem Kennzeichen in Klingnau die Regionalpolizei auf Trab. Und dies, obwohl der Besitzer unterdessen bekannt ist.

«Der Fall ist obermühsam», sagt Repol-Chef René Lippuner. Am 6. März wurde der graue Ford Focus auf der Fahrbahn unter der Brücke der Umfahrungsstrasse bei der Einmündung in die Koblenzerstrasse abgestellt:

Philipp Zimmermann

Zuerst brachten Polizisten eine Parkbusse an der Windschutzscheibe an, danach eine Wegfahrsperre am Rad.

Ein paar Tage später wollte die Repol das Fahrzeug abschleppen lassen. «Das Auto stand dort fast auf der Kreuzung», sagt René Lippuner. Der Abschleppdienst war bereits bestellt, als plötzlich zwei Männer auftauchten, die im Auftrag des Besitzers den Ford umparkierten – auf den privaten Parkplatz des «Engels». Die Männer gaben an, dass das Auto in der folgenden Woche abgeholt werde.

René Lippuner, Chef Repol Zurzibiet zvg

Doch es passierte nichts.

Also liess die Repol das Fahrzeug doch noch abschleppen. Seit Mai steht es nun auf einem öffentlichen Parkplatz zwischen Schloss und Schulareal an der Mühlegasse. Eine Kette verband sogar eine Zeit lang die Wegfahrsperre am linken Vorderrad mit einem Baum. Über verschiedene Wege versucht die Repol seither, den Besitzer des Fords zu kontaktieren.

Zuerst über einen Mittelsmann: Einer der beiden Männer, die das Auto wegstellten, habe Kontakt zum Fahrzeughalter, sagt René Lippuner. «Wir baten ihn, dem Besitzer auszurichten, er solle doch bitte die Busse und die Abschleppkosten bezahlen und das Auto abholen.» Es habe einen Schaden, liess der Mittelsmann ausrichten, der Besitzer müsse erst noch Ersatzteile in Frankreich beschaffen. Mit der Information, wo der Besitzer wohnt, wollte er nicht herausrücken.

Schliesslich konnte die Repol die Adresse selbst ermitteln. «Wir schrieben den Besitzer mehrfach an – eingeschrieben und nicht eingeschrieben», sagt René Lippuner. Wieder bat die Polizei, er solle das Auto abholen, entsorgen lassen oder eine Abtretungserklärung unterzeichnen. Doch wieder geschah nichts. «Die Adresse stimmt, aber es scheint, als wolle er das Auto kostenlos entsorgen.»

Nachdem mehrere Fristen ungenutzt verstrichen sind, hat ein Polizist nun vor kurzem Kontakt mit der französischen Polizei aufgenommen. «Wir müssen dem Besitzer alle Möglichkeiten geben, sein Eigentum wieder zurückholen zu können», erklärt der Repol-Chef. Deshalb setze die Polizei mehrere Fristen, die sie auch abwarten müssten. Bleibt auch dieser letzte Versuch erfolglos, wird der Ford entsorgt oder verkauft.

Feuerwehr hat Auto zu Übungszwecken erhalten

Da das Auto aber ein französisches Kennzeichen hat, müssen noch verschiedene Zollformalitäten erledigt werden. «Bevor ein solches Fahrzeug verkauft (oder verschrottet) werden kann, muss über die Bezahlung der Einfuhrabgaben (Mehrwertsteuer und allenfalls Zollabgaben und Automobilsteuer) Klarheit herrschen», sagt Tabea Rüdin, Mediensprecherin des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit.

«Je nach Fall kann es zudem sein, dass ein Strafverfahren eingeleitet wird gegen den Fahrzeughalter oder die Person, die das Fahrzeug in die Schweiz eingeführt hat.» Dabei könne gegen die strafrechtlich verantwortliche Person eine Busse erlassen werden. Um die Bezahlung der Busse sowie der anfallenden Gebühren zu gewährleisten, könne der Zoll das Fahrzeug beschlagnahmen.

Die Polizeikasse der Repol dürfte das ganze Prozedere um den Klingnauer Ford Focus am Schluss mit 400 bis 600 Franken belasten, für die der Steuerzahler aufkommen muss.

Pro Jahr hat die Repol Zurzibiet etwa einen Fall dieser Art. «Normalerweise reicht etwas Druck, damit die Autos wieder verschwinden», sagt René Lippuner. Ansonsten wird es verwertet, so geschehen in Bad Zurzach vor ein paar Jahren: «Wir haben das Fahrzeug der Feuerwehr zugeführt zu Trainingszwecken.»

