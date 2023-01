Klingnau Wegen Parkuhren: Pendler können beim Bahnhof bald nicht mehr gratis parkieren Statt die kostenpflichtigen Park-and-Rail-Parkplätze beim Bahnhof in Döttingen oder Koblenz zu nutzen, wichen Pendlerinnen und Pendler auf die Grabenstrasse beim Bahnhof in Klingnau aus. Nun schiebt die Stadt diesen Gratisparkierern einen Riegel. Stefanie Garcia Lainez 25.01.2023, 18.24 Uhr

Bei der Parkierungsanlage an der Grabenstrasse in Klingnau werden bald Parkuhren aufgestellt. Philipp Zimmermann

Fünf Franken pro Tag zahlen Pendlerinnen und Pendler, die ihr Auto auf dem Park-and-Rail-Parkplatz der SBB beim Bahnhof in Döttingen oder Koblenz abstellen. Für einige ist das offenbar zu teuer: Sie parkieren ihr Fahrzeug stattdessen gratis einen ganzen Tag auf dem Parkplatz an der Grabenstrasse in Klingnau und steigen im nahen Bahnhof in den Zug. Zwar wurde eine Parkzeitbeschränkung mittels Tafeln markiert, jedoch nie rechtskräftig verfügt.