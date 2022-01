Klingnau Tod des Skandalarztes: Witwe gibt Nachbar die Schuld und zeigt ihn an – doch das Gericht spricht ihn frei Skandalarzt Hareshchandra Shah und seine Ehefrau zeigten einen Nachbarn wegen Beschimpfungen an. Nun musste sich das Bezirksgericht Zurzach mit dem Fall befassen. Philipp Zimmermann Jetzt kommentieren 07.01.2022, 18.50 Uhr

In diesem Mehrfamilienhaus in Klingnau lebten Hareshchandra Shah und seine Ehefrau sowie ein Nachbar, mit dem sie im Streit waren. Bilder: Philipp Zimmermann & Ralph Donghi/Blick

Der Hausarzt Hareshchandra Shah sorgte für mehrere Skandale: Er wurde von deutschen und Schweizer Gerichten für verschiedene Delikte verurteilt. In Deutschland wurde ihm die Zulassung entzogen, im Aargau dank Fehlern des Kantons als Arzt jahrelang praktizieren, wie die AZ enthüllte. Nun hat sein Tod zu einem Nachspiel vor dem Bezirksgericht Zurzach geführt.

Shah und seine Ehefrau lebten lange in einem Mehrfamilienhaus in Klingnau. Im August 2020 begegneten sie einem ehemaligen Nachbarn und Hauswart der Liegenschaft in der Tiefgarage. Es kam zu einem Wortwechsel. Wenig später brach der damals 85-jährige Shah zusammen. Ein Rettungshelikopter flog ihn in ein Spital. Einige Wochen später verstarb er.

Das Ehepaar hatte den Hauswart zuvor wegen mehrfacher Beschimpfung von Juni bis Oktober 2018 angezeigt. Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren zwar ein – wegen «nicht unerheblichen Zweifeln» an den Aussagen der Shahs und wegen vager und unwahrer Aussagen von Shahs Zeugen.

«Nazischlampe» und «Scheisslügnerin»

Das Obergericht hiess die Beschwerde des Ehepaars gegen die Einstellung aber gut und wies den Staatsanwalt an, weitere Ermittlungen anzustellen. Dieser klagte den heute heute 72-jährigen Hauswart wegen mehrfacher Beschimpfung («Nazischlampe», «Scheisslügnerin» oder «Flittchen») und Drohung an, sodass es zur Verhandlung vor dem Bezirksgericht Zurzach kam. Der Staatsanwalt forderte eine unbedingte Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 120 Franken. Für eine frühere bedingte Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu 100 Franken sei die Probezeit um ein Jahr zu verlängern.

Die Witwe hatte den Hauswart wegen des Disputs an jenem Tag angezeigt: Dieser habe gesagt, er werde sie beide fertigmachen. «Die Worte von ihm und seine aggressive Art haben meinen Mann das Leben gekostet. Mein Mann war fit und organisch gesund», hatte sie ausgesagt, wie der Verteidiger des Beschuldigten ausführte. Gemäss Anklageschrift habe sie sich durch diese Äusserung in ihrem Sicherheitsgefühl erheblich beeinträchtigt gefühlt.

Die Witwe lässt sich nicht blicken

Viermal hatte die Staatsanwaltschaft die Witwe für eine mündliche Aussage vorgeladen, viermal hatte sie sich krankheitshalber, aber ohne Beleg dafür abmelden lassen. Ebenso verhielt es sich vor dem Bezirksgericht. «Sie isch nid zwäg», sagte ihr Anwalt, «nicht reise- und verhandlungsfähig». Trotz Aufforderung hatte sie die Pflicht missachtet, ihren Wohnsitz bekannt zu geben. Dieser sei «irgendwo in Mitteldeutschland», führte ihr Anwalt aus.

Vor Gericht stritt der Hauswart die Aussagen ab. Zum Nazischlampe-Vorwurf sagte er:

«Ich weiss gar nicht, was die Frau mit den Nazis zu tun haben sollte.»

Verteidiger zerzaust Zeugen-Aussagen

In der Tiefgarage habe er beim Vorbeigehen laut von den Lügen einer ihrer Zeuginnen gesprochen. Da habe sich Frau Shah umgedreht. «Sie sind ein verdammter Lügner», habe sie ihm gesagt. Eine Erklärung für die Anzeigen konnte er nicht geben. «Als Abwart stehst du immer im Fokus», meinte er. Im Jahr 2010 habe er schon das erste Schreiben ihres Anwalts erhalten:

«Acht Jahre sind sie wortlos an mir vorbeigegangen.»

Der Verteidiger des Beschuldigten sprach von konstruierten Lügengeschichten und zerzauste Aussagen von Shahs Zeuginnen. Es liege nahe, dass diese ihre schriftlichen Aussagen nicht selbst verfasst hätten. «Es ist geradezu schändlich, wenn man mit derart unwahren Aussagen einem Menschen die Schuld am Tod eines anderen Menschen anhängen will», sagte er. Der Anwalt der Witwe sprach von unglaubhaften Aussagen des Beschuldigten, einem schweren Verschulden und «wiederholter Aggression gegen alte Leute». Er forderte die Verurteilung.

Einzelrichter Cyrill Kramer sprach den Beschuldigten von allen Vorwürfen frei. Genugtuungsforderungen von beiden Seiten wies er ab. Beweise für die angeblichen Aussagen des Beschuldigten erkannte er nicht. Stattdessen führte er aus, dass sich mehrere (schriftliche) Aussagen von Zeugen als unwahr herausgestellt haben und andere sich instrumentalisieren liessen. Eine Zeugin hatte gar zugegeben, bei ihrer Aussage gelogen zu haben.

