Klingnau Terrassenhäuser-Boom: Stadtrat will Teilverbot – betroffen wäre auch das Land mit einer ehemaligen Millionärsvilla Terrassenhäuser werden auf Lagen gebaut, die zu flach dafür sind. Das findet der Klingnauer Stadtrat. Bei der Revision der Bau- und Nutzungsplanung will er Gegensteuer gegen die Schattenseiten des Booms geben. Philipp Zimmermann Jetzt kommentieren 08.05.2022, 17.00 Uhr

Die Terrassenhäuser am Burghaldenweg bestehen schon länger, die ersten wurden Anfang der 1960er-Jahre fertiggestellt. Philipp Zimmermann

Für Terrassenhäuser besteht eine grosse Nachfrage. In Klingnau wurden an der Burghalde bereits Anfang der 1960er-Jahre die ersten Terrassenhäuser gebaut. Es waren fast die ersten in der Schweiz. In der Gemeinde am Naturparadies Klingnauer Stausee finden sich viele Hanglagen. In den vergangenen Jahren sind einige weitere Terrassenhäuser gebaut worden. Weitere sind in Planung.

Der Klingnauer Stadtrat sieht den Boom an Terrassenhäusern allerdings mit gemischten Gefühlen. Er ist nicht über alle Ausprägungen glücklich, wie Stadtrat Kuno Schumacher (Mitte) an einer Infoveranstaltung am Samstag durchblicken liess: «Es ist nicht jedes Gelände geeignet für ein Terrassenhaus», sagte er.

Der Fall sei dies, wenn Bauprojekte mit Abgrabungen und Aufschüttungen zu wenig Rücksicht auf die Topografie nehmen und Grünflächen verschwinden. «Die heutige Bau- und Nutzungsordnung (BNO) lässt das zu», so Schumacher.

Stadtrat will respektvollen Umfang mit Terrain

Der Stadtrat will im Rahmen der laufenden Revision der BNO Gegensteuer geben. Der Bau von Terrassenhäusern soll nur bei einer Hanglage möglich sein, die steil genug ist. Wie steil genau ein Hang sein muss, das liess Schumacher offen.

Auch wenn der Stadtrat dieses Wort nicht in den Mund nahm: Dies käme einem Teilverbot von Terrassenhäusern gleich. «Wir wollen einen respektvollen Umgang mit bestehendem Terrain fördern.»

Ein Dorn im Auge sind auch die um sich greifenden Steingärten. «Das ist eine Sache des persönlichen Geschmacks, aber Steinwüsten beeinflussen das Mikroklima negativ», sagte Schumacher. Der Stadtrat will neu eine Grünflächenziffer in der BNO aufnehmen, auch um die Biodiversität zu fördern. «Wir brauchen gute Spielregeln, damit nicht alles zugebaut wird», sagte Schumacher.

Betroffen vom Verbot von Terrassenhäusern wären wohl auch mehrere Parzellen an Hanglage etwa am Schmuckersteig – oder zwischen Traubenweg und Wisstrottenweg. Am Traubenweg befindet sich die leer stehende Villa eines verstorbenen Multimillionärs, um die herum einst Reben standen. Der Mann war jahrelang der beste Steuerzahler von Klingnau. Das Grundstück sowie ein weiteres nebenan gehören mehreren Unternehmen aus der Bau- und Immobilienbranche.

Die Villa am Traubenweg steht leer. Hier sollen in den Augen des Stadtrats keine Terrassenhäuser gebaut werden. Philipp Zimmermann

Deren Pläne sind allerdings unklar: Bis dato ist kein Baugesuch für ein Projekt auf dieser Parzelle eingegangen, wie Martin Geiger, Klingnaus Abteilungsleiter Bau, der AZ sagte. Am selben Hang zur Linken und Rechten stehen Einfamilienhäuser.

In Ennetbaden stiess so ein Verbot auf Widerstand

Im frühesten Fall soll die Klingnauer Gemeindeversammlung vom kommenden Winter über die BNO-Revision abstimmen. Geht ein Baugesuch für Terrassenhäuser zuvor ein, könnte sich die Gemeinde mit der Verfügung einer Planungszone dagegen wehren. So ging zumindest Bad Zurzach 2014 vor, als die Antonie-Deusser-Stiftung im dortigen Schlosspark vier Mehrfamilienhäuser mit rund 40 Wohnungen realisieren wollte.

Der Schmuckersteig. Philipp Zimmermann

Ein Verbot von Terrassenhäusern in einer Wohnzone fasste die Gemeinde Ennetbaden vor einigen Jahren ins Auge. Gemeindeammann Pius Graf (SP) argumentierte damals, das Ortsbild leide unter den grossen Stützmauern, markanten Liftanbauten und Garagentor-Fronten. Das Verbot für Terrassenhäuser stiess in Ennetbaden allerdings auf Widerstand. Die Gemeindeversammlung vom März 2017 lehnte es als Teil der BNO-Revision ab.

Dagegen segnete das Stimmvolk die Grünflächenziffer ab, die auch Teil der BNO-Revision war. Dank dieser gibt es seither Einschränkungen für den Bau von neuen Terrassenhäusern. Sie schreibt vor, dass zwischen zu bauenden Häusern mehr Grünfläche eingeplant werden muss.

