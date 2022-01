Klingnau Silvester-Rakete explodiert am Dach vom ältesten Haus des Städtchens – Ziegelteile fliegen meterweit auf Strasse Eine Klingnauer Familie erlebt in der Neujahrsnacht eine unschöne Überraschung – mit Folgen. Philipp Zimmermann Jetzt kommentieren 03.01.2022, 12.09 Uhr

«Es gab einen lauten Knall – und dann hörten wir, wie Ziegel am Boden zerschepperten. Ich hatte das Gefühl, ein Loch sei ins Dach gerissen worden.» So erzählt Loredana Brandenberger, wie eine Rakete in der Silvesternacht buchstäblich in ihr Hausdach an der Klingnauer Schattengasse einschlug. Es war etwa um 23.15 Uhr.

Ihr Ehemann Roland ging sofort nachschauen, wie es um das vor wenigen Wochen sanierte Dach stand. Weil das Haus eingerüstet ist, war dies gut möglich. Die Rakete hat einen Teil der Regenrinne weggesprengt. Gleich daneben befindet sich ein Fenster des benachbarten Hauses. Ein Glück, das dieses nicht beschädigt worden ist.

Dafür sind Einzelteile einiger Ziegel in hohem Bogen auf die Strasse im Städtchen geflogen, wie Loredana Brandenberger erzählt. Nach dem Knall eilte sie sogleich ins Freie. Die Raketenzünder hatten sich bereits aus dem Staub gemacht. Die Vermutung liegt nahe, dass die Rakete kurz nach dem Zünden an die Regenrinne prallte und explodierte.

Striktes Feuerwerksverbot im Städtchen

Die Patrouille der Polizei war wenig später vor Ort und stellte den Schaden fest. «Wir schätzen den Schaden auf 5000 Franken», sagt Loredana Brandenberger. Ein Holzstecken, an dem die Rakete befestigt war, und weitere Reste lagen in Hausnähe am Boden. Das Ehepaar hat eine Strafanzeige erstattet. Wer die Rakete gezündet hat, ist nach wie vor unklar. In der Altstadt von Klingnau gilt ein striktes Feuerwerksverbot. «Leider halten sich nicht alle daran», sagt Brandenberger.

Bei der betroffenen Liegenschaft handelt es sich um das älteste Haus im Städtchen vom Klingnau, das sogenannte Haus am Rank, gelegen neben dem Schloss. Wie durch ein Wunder blieb es als einziges Wohnhaus vom Grossbrand von 7. Juli 1586 verschont. 40 der 77 damaligen Wohnhäuser erlitten einen Totalschaden. Als ältestes Haus von Klingnau gilt eine Liegenschaft am Goldgässli ausserhalb des historischen Städtchens. Der Eigentümer hat es vor wenigen Jahren aufwendig saniert und von einer Bauruine in ein Schmuckstück verwandelt.

