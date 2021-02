Klingnau Sie eröffneten ihren Gastrobetrieb während der Pandemie: Was diesen Wirten und Wirtinnen durch die Krise hilft In Klingnau eröffnete in der «Warteck» ein Restaurant und im «Rebstock» eine Lounge nach der ersten Corona-Welle – mit schmerzhaften Folgen für die Gastwirte. Alexander Wagner 26.02.2021, 05.00 Uhr

Mitten in der Coronakrise übernahmen die beiden Brüder Antonio und Carlos Ramos Figueiredo im vergangenen Sommer die Klingnauer «Warteck». Im November eröffneten Suchiraphaphon «Poo» Bläuenstein aus Endingen und Kornkanok «Ben» Diener aus Eglisau ihre Bar und Lounge im «Rebstock» hundert Meter entfernt.

Suchiraphaphon «Poo» Bläuenstein und Kornkanok «Ben» Diener im «Rebstock». Alexander Wagner

Die Vorzeichen waren – nebst der Pandemie – nicht besonders gut: Im vergangenen März ging das Restaurant Pizzeria Romantica, wie die «Warteck» mehrere Jahre lang hiess, Konkurs; im «Rebstock» waren häufige Wirtewechsel fast schon normal. Ein spanisches Restaurant hatte keinen Erfolg und auch der letzte Wirt Ali Onurlu schloss nach nur zwei Monaten wieder.

Doch die beiden Frauen hatten schon lange den Plan und Wunsch, ein eigenes Lokal zu übernehmen. Und es war Liebe auf den ersten Blick: «Wir haben es gesehen und sofort gesagt: Das stimmt für uns», erklären die beiden Frauen lachend.

Die beiden Wirtinnen sind Suchiraphaphon Bläuenstein und Kornkanok Diener (v.l.). Britta Gut (21.10.2020)

Das Lachen ist ihnen auch in schweren Zeiten nicht vergangen. Denn der Start war verheissungsvoll:

«Wir haben gut begonnen und wurden von der Bevölkerung aufgenommen.»

Genauso wie Carlos Figueiredo im «Warteck»: «Der Start war mega», freute er sich. «Viel besser als erwartet», ergänzt der in Freiburg im Breisgau aufgewachsene Portugiese. Zusammen mit seiner Frau Sofia Sousa und Bruder Antonio Figueiredo legte er im Juli einen Blitzstart hin.

Antonio (r.) und Carlos Figueiredo mit Ehefrau Sofia Sousa. Alex Spichale (19.6.2021)

Bis zur Vollbremsung, als die Weisung kam, dass die Restaurationsbetriebe um 19 Uhr schliessen mussten. «Wir hatten von 10 bis 19 Uhr offen, ohne Pause. Aber das bringt nichts. Es ist ein Verlustgeschäft», musste er ernüchtert feststellen.

Badi-Kiosk als zweites Standbein

Die Bar und Lounge im «Rebstock» traf es noch härter. «Wir öffnen erst um 16 Uhr. Für drei Stunden lohnt es sich nicht», betont Bläuenstein. «Doch wir waren trotzdem jeden Tag hier», ergänzt Diener. Kurz vor Weihnachten wurden die Betriebe dann ganz geschlossen. Für Bläuenstein und Diener gab es nicht mehr viel zu tun. Die Bar und Lounge ist nicht für Essen ausgelegt und war auch nie so geplant. Die beiden sind überzeugt:

«Take-away lohnt sich für uns nicht. Es hat schon genug, und Klingnau ist eine kleine Stadt.»

Deshalb waren sie zum Nichtstun gezwungen: «Wir akzeptieren es. Aber es ist unser Job und unser Leben. Wir würden gerne etwas machen», erklären sie nachdenklich.

Zum Glück haben sie noch ein zweites Standbein: Im Sommer führen sie den Badi-Kiosk in Klingnau. Ben Diener wird dann in der Bar sein und Poo Bläuenstein in der Badi. Glück im Unglück haben die beiden, dass sie keine Angestellten haben und der Preis für die Miete nicht zu hoch sei.

Kennen gelernt haben sich die beiden nicht in Thailand, wo sie ursprünglich herkommen, sondern in der Deutschschule in Baden. Die Liebe hatte sie zuvor in die Schweiz gebracht. Das ist jetzt – neben der Badi – ihr grosses Glück: Beide Ehemänner arbeiten und bringen noch ein Einkommen nach Hause.

Zeit in der «Warteck» für Renovation genutzt

Carlos Figueiredo nutzte in der «Warteck» die Zeit für eine Renovation. Er strich alles frisch, sorgte für neue Vorhänge und Tischtücher im gleichen Stil, neue Deko mit vielen Bildern von italienischen Helden, Schauspielern und Musikern beim Spaghetti-Essen:

Alexander Wagner

Zudem stampfte er eine neue Speisekarte aus dem Boden, welche die traditionelle und die moderne italienische Küche verbindet. Dies alles in der Hoffnung, dass er im März wieder öffnen kann. Genau wie die Wirtinnen hat er noch ein zweites Standbein: Er führt zusammen mit seiner Familie «Luigi’s Pizza» in Gippingen. Der Betrieb lief schon vor der Krise und jetzt in Zeiten von Homeoffice und Kurzarbeit noch besser. «Der Take-away ist mein Glück», meint er mit einem tiefen Seufzer.

Für seine Mitarbeiter in der «Warteck» hat er Kurzarbeit beantragt. Besonders schmerzhaft für ihn war, dass er Lebensmittel entsorgen musste. «Die Sachen waren angebrochen. So viel ich konnte, brauchte ich selber oder gab es den Mitarbeiter», erklärt er. Doch einen Teil konnte er nicht mehr verwerten oder retten. «Das tut weh», meint der passionierte Gastronom.

Antonio (r.) und Carlos Figueiredo mit Ehefrau Sofia Sousa. Alex Spichale (19.6.2020)

Ob er heute nochmals renovieren würde, kann er nicht beantworten. «Wenn ich gewusst hätte, was es alles kostet, vielleicht nicht.» Wenigstens muss er nur die Hälfte der Miete bezahlen. «Der Take-away stopft Löcher. Deshalb können wir überleben. Aber wir sind etwas planlos», und nach einer kurzen Pause ergänzt er: «Die Reserven sind aufgebraucht.»

Aufgeben oder jammern wollen weder Carlos Figueiredo noch Ben Diener und Poo Bläuenstein. Und sobald sie dürfen, wollen sie auch wieder ihre Gäste verwöhnen. Wann das sein wird, ist noch ungewiss. Für den 22. März stellt der Bundesrat zumindest die Öffnung von Terrassen in Aussicht.