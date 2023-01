Klingnau Selbstunfall bei beliebtem Aussichtspunkt – Tisch und Bänkli zerstört Auf dem Klingnauer Hönger widerfuhr einem Autofahrer am Samstag ein Malheur mit Folgen. 10.01.2023, 12.05 Uhr

Ein Autolenker fuhr beim Hönger den Tisch, ein Bänkli und den Abfallkübel um. Bild: Philipp Zimmermann

Unschöner Anblick auf dem Hönger am Dienstagmorgen: Beim Aussichtspunkt sind eines der zwei roten Bänkli und der steinerne Tisch zerstört. Am Boden liegt auch der 110-Liter-Abfallkübel. Es handelte sich allerdings nicht um einen Vandalenakt, wie man hätte vermuten können. Tatsächlich wurde der Schaden durch einen Selbstunfall am Samstagnachmittag verursacht. Das bestätigen mehrere Personen auf Facebook sowie die Gemeinde auf Anfrage.