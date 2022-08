Bereits zum vierten Mal seit 2010 stimmen die Klingnauerinnen und Klingnauer über einen zweiten Fussballplatz für den FC Klingnau ab. Was die Anwohnerinnen und Anwohner am Vorhaben so stört und was der FC-Präsident dazu sagt.

Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 11.08.2022, 18.27 Uhr