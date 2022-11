Klingnau: Gegen eine Abstimmung ist eine Beschwerde eingegangen

Gleich fünf Referenden kamen am vergangenen Sonntag in Klingnau an die Urne. Vier betrafen die geplante Überbauung Obermatte, ein den Baurechtsvertrag zwischen dem FC Klingnau und den Ortsbürgern. Nun muss sich der Kanton mit einer Beschwerde gegen eine dieser Abstimmungen befassen.

Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 11.11.2022, 17.20 Uhr