Klingnau Panne vor Referendumsabstimmungen zu Bauland-Filetstück und Fussballplatz: In den Unterlagen fehlt ein Kuvert Am Dienstag haben die Stimmberechtigten von Klingnau die Unterlagen für die Referendumsabstimmungen vom 6. November erhalten – allerdings sind diese unvollständig. Können die Abstimmungen nun trotzdem durchgeführt werden? Das sagt die Gemeinde. Philipp Zimmermann 19.10.2022, 09.11 Uhr

In den Unterlagen fehlt das Stimmzettelkuvert. pz

Am Dienstag erhielten die Stimmberechtigten von Klingnau per Post die Unterlagen für die Referendumsabstimmungen vom Sonntag, 6. November. Dabei ist es zu einer Panne gekommen: In den Unterlagen fehlen die beiden Stimmzettelkuverts. Betroffen sind sowohl die Abstimmung der Einwohnergemeinde zur Obermatte sowie jene der Ortsbürger zum Fussballplatz.