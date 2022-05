Klingnau Neuer Plan für Alterswohnungen – kauft die Gemeinde das Arzthaus, das unter Denkmalschutz steht? Die Klingnauer Altersstiftung plante ursprünglich, Alterswohnungen neben dem Friedhof zu realisieren. Davon rückt sie ab – für ein anderes Projekt. Philipp Zimmermann Jetzt kommentieren 10.05.2022, 14.04 Uhr

Das Arzthaus an der Dorfstrasse in Klingnau. Davor liegt die Eselmatte. Hier planen Gemeinde respektive Altersstiftung Alterswohnungen. Philipp Zimmermann

«Grüsst mir den Bauvogt»: So heisst die Installation, die auf der Eselmatte, neben dem langjährigen Arzthauses an der Dorfstrasse und vis-à-vis dem Restaurant Engel steht. Ein gelber Bauarbeiterhelm liegt auf rot-weissen Baulatten und weist in Richtung Gemeindeverwaltung. Die Installation erinnert an die Geschichte von Wilhelm Tell und den Gesslerhut, den die Untertanen zu grüssen hatten.

Geschaffen hat sie der damalige Eigentümer des benachbarten Arzthauses. Er gab damit seinem Unmut Ausdruck gegen das Projekt eines Bauunternehmers von 19 Alterswohnungen respektive dagegen, wie die Gemeinde hierbei ihre eigene Bauordnung auslegte. Der Eigentümer des Arzthauses verhinderte die Überbauung, indem er sich erst gegen diese mit juristischen Mitteln wehrte, ehe er das Land dem Bauunternehmer abkaufte.

Das Arzthauses liess er unter kantonalen Denkmalschutz stellen, um seine Stellung zu stärken. Er war der Ansicht, dass die Überbauung die dominante Stellung des Arzthauses beeinträchtigt und somit dem Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder Schweiz (Isos) für Klingnau widersprochen hätte.

Diese Geschichte ist mehrere Jahre her, der Eigentümer mittlerweile verstorben. Die Installation steht noch immer dort, auch wenn der gelbe Bauarbeiterhelm mittlerweile ausgebleicht ist. Nun aber bahnt sich an, dass die Eselmatte doch noch überbaut wird. Die Altersstiftung Klingnau lotet die Möglichkeit aus, hier Alterswohnungen zu erstellen. Deren Präsident ist Stadtammann Reinhard Scherrer (Mitte).

Die Eselmatte an der Dorfstrasse in Klingnau vom Perron der Bahnstation gesehen. Teilweise wird sie für Parkplätze genutzt. Rechts (erkennbar ist das Dach) das Arzthaus, links das Schloss Klingnau. Bild: Philipp Zimmermann

Über den Plan informierten Scherrer und Stadtrat Kuno Schumacher (Mitte) am Samstag beim Schloss-Dialog. «In Klingnau findet man solche Wohnungen leider zu wenig. Das will der Stadtrat ändern», sagte Schumacher. Die zentrale Lage in unmittelbarer Nähe der Bahnhaltestelle sei attraktiv.

Voraussetzung für den Bau ist, dass die Gemeinde das Land, wohl samt Arzthaus, dem neuen Eigentümer abkauft. Verhandlungen seien im Gang. Das Stimmvolk müsste dem Geschäft an einer Gemeindeversammlung zustimmen. Vorgesehen ist auch eine Tiefgarage, womöglich mit einem zweiten Geschoss für Parkplätze von Anwohnern und Besuchern des nahen Städtchens.

Bei der Überbauung soll die dominante Stellung des Arzthauses bestehen bleiben. Ein zusätzlicher Fussgängerweg zur Haltestelle soll geschaffen werden.

Der Altersstiftung gehört eine Parzelle neben dem Friedhof, die in der W3-Zone liegt und wo somit der Bau eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses möglich ist. Vom ursprünglichen Plan, hier Alterswohnungen zu schaffen, ist die Altersstiftung abgerückt. Das Land soll verkauft und der Erlös ins neue Projekt eingebracht werden. Interessenten gibt es, wie Schumacher auf Nachfrage der AZ sagte.

