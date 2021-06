Klingnau Nach Unwetter mit überfüllten Kellern: Anwohner kritisieren Stadtrat Eine Mehrfamilienhaus hat besonders unter den starken Regenfällen vom Dienstagabend in Klingnau gelitten. Anwohner beanstanden nun, die Gemeinde habe es versäumt, eine neue Leitung zur Entlastung der Kanalisation anzuschliessen. Stadtrat Patrick Güntert erklärt, weshalb das noch nicht passiert ist.

Stefanie Garcia Lainez 10.06.2021, 18.10 Uhr

Via Sionerweg floss das Wasser am Dienstagabend in den Keller des Mehrfamilienhauses (Hintergrund) am Burghaldeweg. Philipp Zimmermann

Das heftige Unwetter vom Dienstag hat in Klingnau Spuren hinterlassen. Am stärksten betroffen war die Überbauung Jonermatte West am Burghaldenweg. Im Keller eines Mehrfamilienhauses standen die Räume mit der Heizungsanlage und der Elektrik bis zur Decke unter Wasser, die Abteile der Bewohner waren bis zu 35 Zentimeter mit Wasser gefüllt. Nun wird Kritik am Stadtrat laut: Im Boden gebe es eine Röhre, welche die überfüllten Leitungen hätte entlasten können, sagt ein Anwohner gegenüber dem Regionalsender Tele M1. Der Stadtrat habe es aber versäumt, die Leitung anzuschliessen.

So berichtete Tele M1 über die Überschwemmungen in Klingnau. Tele M1

Das Unwetter zerstörte zahlreiche Möbel, Gerätschaften und Lebensmittel oder Weine, welche die Bewohner im Keller gelagert hatten. Zwar konnten sie Schlimmeres verhindern: Gemeinsam mit Nachbarn stemmten einige von ihnen die Türe auf, welche in die Tiefgarage der Überbauung führt, und liessen so das Wasser ablaufen. Das Schaden war dennoch gross.

Anschluss der Leitung noch nicht möglich

Stadtrat Patrick Güntert versteht den Ärger der Anwohner. Dass die Stadt die Überschwemmung hätte verhindern könnten, verneint er.

Zwar besteht diese Leitung im Boden tatsächlich. Für rund eine halbe Million Franken erstellte die Stadt vor rund sechs Jahren noch vor der Realisierung der Überbauung eine sogenannte Retentionsanlage, also ein unterirdisches Regenbecken für Meteorwasser (Dach- und Sickerwasser) mit entsprechenden Zu- und Abflussleitungen. Nur: Die bestehenden Leitungen anzuschliessen, ist gar noch nicht erlaubt, da diese Zuleitungen noch Mischabwasser, also Fäkalwasser und Regenwasser bringen. Somit kann das neue Regenbecken dieses Gebiet auch noch nicht entlasten. Patrick Güntert erklärt:

«Die Problematik beginnt bei der Obermatte.»

Gemeinderat Patrick Güntert. Screenshot Tele M1

Bis jetzt fliessen Regen- und Abwasser grösstenteils von diesem Gebiet, das oberhalb des Rebbergs liegt, in einer einzigen Leitung hinab zum Sionerweg und zum Burghaldenweg. Diese Leitung war am Dienstagabend völlig überlastet. Würde die Stadt an die neue Leitung im Bereich Burghaldeweg zur Entlastung anschliessen, würde gemischtes Regen- und Abwasser in das neue Regenbecken bei der Jonermatte und von dort aus direkt und ungereinigt in den Binnenkanal gelangen.

«Der Kanton verlangt aber mit dem Generellen Entwässerungsplan, dass Regen- und Abwasser getrennt abfliessen», sagt Güntert. Konkret heisst das: Bei älteren Leitungen wie jene bei der Obermatte ist das noch erlaubt, da eine Übergangsfrist besteht. Neue Leitungen dürfen aber erst in Betrieb genommen werden, wenn sichergestellt ist, dass Regen- und Abwasser getrennt hindurchfliessen.

Zweite Problemstelle: der Rebberg

Der Stadtrat strebe schon länger eine Lösung an, versichert Patrick Güntert. «Wird die Obermatte inklusive Leitungen erschlossen, ist das eine grosse Entlastung für die Quartiere unterhalb.» Dann fliesse das Wasser grösstenteils neu über die Steigstrasse ab. Über den entsprechenden Erschliessungskredit über 6,24 Millionen Franken, wovon 1,94 Millionen in die Entwässerung investiert werden, entscheidet die Sommergmeind am 23. Juni.

Die zweite problematische Stelle liegt am Rebberg, wo sich auch nur eine Leitung befindet. «Der Boden dort war nach dem starken Regen am Montag bereits gesättigt», sagt Patrick Güntert. Deshalb sei das Wasser am Dienstagabend nicht mehr in den Boden gesickert, sondern den Hang hinuntergeflossen. Das viele Wasser und die teilweise verstopften Abläufe sorgten in der Folge dafür, dass Wege ausgeschwemmt und sich Strassen in Bäche verwandelten. Der Bau einer zweiten Leitung sei dort vorgesehen, sobald die Obermatte erschlossen sei.