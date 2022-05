Klingnau: Rosengarten sorgt nach Beizensterben für Gastro-Boom

Klingnau Nach dem Beizensterben folgt der Gastro-Boom: Nun feiert auch das Traditionsrestaurant Rosengarten sein Revival – mit Walliser Spezialitäten Nach drei Jahren Pause eröffnet die Klingnauer Beiz im Juni ihre Tore. Was das neue Wirtepaar vorhat und welche Spezialitäten auf der Speisekarte zu finden sind. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 19.05.2022, 05.00 Uhr

Das Wirtepaar Antonio Cali und Annaïs Ragon wird auch einige Spezialitäten aus dem Wallis anbieten. Alex Spichale

Neue Hochbeete mit Blumen befinden sich vor dem «Rosengarten», auf der Terrasse stehen schon Stühle und Tische für die Gäste bereit: Im Juni wird das Lokal am Eingang zur Altstadt nach drei Jahren Unterbruch wieder eröffnet. Sehr zur Freude des Besitzers Josef Senn. «Das Wirtepaar ist vom Fach und sehr motiviert», sagt er. Die Liegenschaft befindet sich seit über hundert Jahren im Besitz seiner Familie – Josef Senn wuchs im Haus auf.

Da das Restaurant wegen fehlender Gäste nicht mehr rentierte, hörte die damalige Wirtin des gutbürgerlichen Lokals im Mai 2019 nach über acht Jahren auf. Die folgende, drei Jahre dauernde Durststrecke lag nicht etwa an mangelnden Interessenten. Die seien so zahlreich gewesen, dass es seiner Frau fast schon verleidet sei, sagt Josef Senn und ergänzt:

«Es hat aber vorher einfach nie gepasst. Sie hatten keine Erfahrung oder spezielle Ideen.»

Ganz anders beim Wirtepaar Antonio Cali (37) und Annaïs Ragon (36). «Er ist Koch mit Leib und Seele», sagt Senn. Und auch seine Partnerin bringe viel Erfahrung mit. Er ist überzeugt, dass die gutbürgerliche Küche im Städtli gute Chancen auf Erfolg haben werde.

Das Wirtepaar erhält Unterstützung von Antonios Neffe Adrian Cali (rechts). Alex Spichale

Dieser Meinung ist auch Antonio Cali. «Wir sind hier alles Mitbewerber, die alle etwas anderes anbieten», sagt er. «Zusammen machen wir das Städtli attraktiver.»

Antonio Cali war drei Jahre lang Küchenchef in einem Hotel in Fiesch (VS). Und Annaïs Ragon führte bereits während sieben Jahren ein griechisches Restaurant in Holland. Nun will sich das Paar selbstständig machen. «Ursprünglich suchten wir ein Restaurant in der Nähe von Basel, um meiner Heimat näher zu sein», sagt Antonio Cali, der aus Lörrach (D) stammt.

Seine Familie führte in der Nähe ein Hotel und Restaurant. «Ich wurde sozusagen in die Gastronomie hineingeboren», ergänzt er mit einem Schmunzeln.

Über ein Onlineinserat wurde das Paar dann auf den «Rosengarten» in Klingnau aufmerksam. Das Restaurant sei wie der Familienbetrieb der Calis etwas älter, weshalb sie sich gleich heimisch gefühlt hätten, erzählt Antonio Cali. Auch die Terrasse habe ihnen gut gefallen. «Es war Liebe auf den ersten Blick.» Unterdessen haben die beiden die Beiz frisch dekoriert, ein Teil der Fenster wurden ausgewechselt sowie Stühle und Tische auf Vordermann gebracht.

Am Eröffnungstag offeriert der Wirt ein kaltes Buffet

Am Mittwoch, 1. Juni, öffnet der «Rosengarten» offiziell seine Tore wieder. «Wir bieten an diesem Tag ein kostenloses, kaltes Buffet für unsere Gäste an», verkündet Antonio Cali. Danach wird das Restaurant täglich ohne Ruhetag von 8.30 durchgehend bis um 23 Uhr geöffnet sein. Sodass am Morgen Spaziergänger und Handwerker für einen Kaffee einkehren können.

«Wir werden auch Patisserie anbieten: Meine Schwester wird Kuchen und Torten backen.» Am Mittag werden jeden Tag verschiedene und wechselnde Menus angeboten und am Abend können die Gäste bei gemütlichem Ambiente zu Abend essen. Auf der Speisekarte finden sich Cordon bleus, Rösti, Züri-Geschnetzeltes, aber auch Walliser Spezialitäten wie Käseschnitten, Walliser Schnitzel oder Walliser Teller mit Trockenfleisch.

Alle Beizen im Städtli sind wieder offen

Mit der Eröffnung des «Rosengartens» sind nun alle Gastrobetriebe in der Klingnauer Altstadt wieder offen, die seit 2019 schliessen mussten. So übernahmen die beiden Brüder und Pizzaiolos Antonio und Carlos Ramos Figueiredo im Juni 2020 die «Warteck», nachdem die vorherige Wirtin wenige Monate zuvor wegen eines Konkurses den Betrieb hatte einstellen müssen.

Aus «wirtschaftlichen Gründen» mussten sie ihre Eröffnung aber auf Ende Juli verschieben. 2021 schloss die Trattoria wegen eines Vandalenaktes nochmals fünf Monate. Seit vergangenen Februar können die beiden Portugiesen nach umfangreichen Sanierungsarbeiten ihre Gäste wieder empfangen.

Mit Startschwierigkeiten zu kämpfen hatte auch der «Rebstock»: Ende 2020 übernahm ein junger Wirt aus Basel das Lokal. Er gab aber bereits nach wenigen Monaten das Steak House wieder auf. Seit November 2021 führen Suchiraphaphon «Poo» Bläuenstein aus Endingen und Kornkanok «Ben» Diener aus Eglisau ihre Bar und Lounge im Lokal.

Seit Februar ist auch das frühere Elefanten Pub als Bar wieder offen. Jürg Binggeli und Maria Kapitulcinova haben das Angebot mit einer Smoking Lounge erweitert, in der zum Whiskey eine Zigarre genossen werden kann. Der vorherige Wirt Béla Csáki hatte im September 2020 das Lokal nach fast 30 Jahren aus gesundheitlichen Gründen schliessen müssen.

Das gastronomische Angebot in der Altstadt komplettieren die Restaurants Picone und Engel, der Grillhouse-Imbiss, der «Pizza-Express Deluxe da Nico» («ehemalige Sommerau»), der Take-away Sicilia Food sowie die Raucher-Lounge im Geschäft «In Style».

