Sommerau wiederbelebt - aber mit Pizza-Express statt Restaurant

Klingnau Nach 20 Jahren: Die «Sommerau» feiert Wiederauferstehung – wegen Corona als Pizza-Express Im Lokal nahe dem Städtchen ist wieder ein Gastronom eingezogen: Luis Ramos und sein Familienbetrieb backen hier Pizzas im Minutentakt. Weshalb der Wirt 100'000 Franken in einen Lieferdienst investiert hat und nicht in ein Restaurant. Alexander Wagner

Luis Ramos (39) und sein ältester Sohn Kevin (19) haben sich gegen ein Restaurant und für einen Pizza-Express entschieden. Alexander Wagner

Vor über 20 Jahren schloss das Restaurant Sommerau an der Weierstrasse 48 – nun feiert es eine gastronomische Auferstehung: Luis Ramos hat hier vor kurzem den «Pizza-Express Deluxe da Nico» eröffnet. In der «Sommerau», knapp 200 Meter vom Städtchen entfernt, wirtete in den 90er-Jahren der Anfang 2021 überraschend verstorbene Klingnauer Gastronom Stefano Picone.

Später, im Jahr 2000, kam die Liegenschaft unter den Hammer. Diese Geschichte kennt der 39-jährige Luis Ramos nur noch von Erzählungen. Seit über zehn Jahren ist er in der Branche tätig. Zusammen mit seiner Familie war er etwa im Take-away Luigi’s Pizza in Leuggern tätig.

Innert vier Tagen umgebaut

Zuletzt befand sich in der «Sommerau» eine Shisha-Bar. Erst an Allerheiligen hat der Portugiese Ramos die Schlüssel bekommen. Er baute die Lokalität völlig um: Eine nigelnagelneue Küche mit Ofen, Ablagen, Kochplatten und Arbeitsflächen hat er mit seinen Helfern in nur vier Tagen eingebaut.

Innert kürzester Zeit hat Luis Ramos das Lokal umgebaut. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Dafür habe er 100’000 Franken investiert. «Es gibt drei Bereiche, in die ich immer investieren würde: Kleidung, Essen und Autos», erklärt der quirlige Portugiese. «Dies braucht der Mensch immer. Ich nahm schon immer gerne ein gewisses Risiko auf mich», ergänzt er augenzwinkernd.

Der Mietervertrag läuft über sechs Jahre. Deshalb ergänzt er ernst: «Jetzt ein klassisches Restaurant mit lauter Sitzplätzen aufzumachen, wäre wirklich ein sehr grosses Risiko.» Folgerichtig hat er sich für einen klassischen Take-away mit Pizza, Pasta oder Fleischgerichten entschieden.

Wo heute an der Weiherstrasse 48 der Pizza-Express Deluxe da Nico ist, war einst das Restaurant Sommerau. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Unter der Woche nimmt der Take-away jeweils ab 17 Uhr seinen Betrieb auf. Gleich vier Telefone stehen bereit. Kunden können auch per App bestellen. Denn eines wisse er, so Ramos, aus Erfahrung: Die Leute haben keine Lust zu warten.

Spätestens nach dem zweiten Anruf würden sie bei einem anderen Anbieter bestellen. Und die Konkurrenz in Klingnau und der Umgebung ist gross. Der Start war allerdings vielversprechend. «Wir sind zufrieden, es läuft tipptopp. Ein Lieferdienst kann nie untergehen», ist er überzeugt.

Drei backen, drei liefern aus

Sechs Leute stehen in Spitzenzeiten im Einsatz. Drei backen Pizza, kochen Pasta oder bereiten die Salate zu. «Schnell und gut ist entscheidend», betont er. Nur eines reicht nicht. So behauptet er, dass er 60 Pizzen in einer Stunde zubereiten kann – also jede Minute eine. Auf kritische Nachfragen hin macht er flugs eine Pizza – schneller als in einer Minute.

Doch die Zubereitung ist nur das eine. Die Bestellungen müssen möglichst schnell – und noch ofenwarm – zum Kunden. Sein Ziel: Nach jeder Bestellung ist die Ware in einer halben Stunde beim Kunden. Bis jetzt schaffen er und sein Team das. Ausser am Sonntagabend – dann erreicht die Zahl der Lieferungen den Höchststand.

Weitere Lokale bereits geplant

Auch das Tiramisu macht er selber. Einzig die Pasta kauft er ein. Die Leute seien bei einem Take-away nicht bereit, die Preise für selbst gemacht Pasta zu bezahlen. Sein ganzes Team besteht aus lauter Familienangehörigen: Ramos hat nicht weniger als fünf Kinder. Der 19-jährige Kevin – der älteste – hilft schon kräftig mit:

Kevin Ramos (19) ist das älteste von fünf Kindern. Alexander Wagner

Er ist von klein auf mit der Gastronomie aufgewachsen. «Er macht die besseren Pizzen als jeder italienische Pizzaiolo», meint Vater Ramos lachend.

Überhaupt lacht er viel und gerne, und es sprudelt nur so aus ihm heraus. Mit neuen Ideen und Plänen: So soll bereits im Januar ein weiterer Laden in Etzgen aufgehen: «Kevin’s Pizza» soll der klassische Take-away heissen. Führen wird ihn der älteste Filius. Danach suche er eine weitere Lokalität in der Region Baden.

