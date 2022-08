Klingnau Kult-Sofa von de Sede feiert 50. Geburtstag: James Bond machte es berühmt, Mick Jagger hat eines im Wohnzimmer Der Tatzelwurm, das legendäre Sofa des Luxusmöbelherstellers de Sede, feiert seinen 50. Geburtstag. Ein Blick in die Produktion in Klingnau zeigt: Jedes der bis zu 2000 Franken teuren Elemente wird sorgfältig von Hand hergestellt. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.00 Uhr

Das DS-600, auch bekannt unter Tatzelwurm, wird seit 50 Jahren in Klingnau hergestellt. zvg

Laut knallt der Tacker, der Geruch nach Leder liegt in der Luft: Flink bringt der Polsterer eine Heftklammer nach der anderen an, um den Überzug straff über das Sofaelement zu spannen. In Handarbeit stellt er das Kult-Sofa aus Klingnau her: das berühmte DS-600, auch bekannt unter Tatzelwurm.

Seit 50 Jahren ziert das Sofa schon die Stuben von zahlreichen Stars wie Rolling-Stones-Sänger Mick Jagger oder Tina Turner. Auch Pierce Brosnan als James Bond oder Jennifer Lawrence in «The Hunger Games» nahmen auf dem schlangenartig geschwungenen Sofa Platz. Eine silberne Version ist im Hollywood-Blockbuster «Wonder Woman 1984» zu sehen.

Am nächsten Donnerstag feiert der Klingnauer Luxusmöbelhersteller de Sede den 50. Geburtstag des Szenesofas an den Zurich Design Weeks (ZDW).

In der Klingnauer Produktionshalle stapelt sich das zugeschnittene Leder. An rund 20 Arbeitsplätzen, ausgestattet mit Tischen, Schraubmaschinen, Tackern und Leimspritzen, arbeiten die Polsterer an Möbeln wie dem Terrazza (DS-1025) oder dem DS-2878, das wie ein Boxhandschuh aussieht.

Rynor Hyseni jedoch widmet sich fast ausschliesslich dem Tatzelwurm. Zwei Jahre lang wurde er von seinem Vorgänger eingeführt, der 40 Jahre lang unzählige DS-600 angefertigt hatte und unterdessen pensioniert ist.

Rynor Hyseni arbeitet an einem Element des berühmten DS-600. Alex Spichale

Den Grundstein für den heutigen Luxusmöbelhersteller legte Hans Lüthy vor 60 Jahren mit seiner kleinen Sattlerei. 1965 wandelte er das Familienunternehmen um und gründete die heutige de Sede AG.

Schon kurze Zeit später entdeckte der Regisseur des James-Bond-Films «Im Geheimdienst Ihrer Majestät» in einer Schweizer Bank Möbel von de Sede – und verhalf dem Familienunternehmen zu Weltruhm: Gleich zwei verschiedene Sofas gefielen ihm so gut, dass er sie für die Filmaufnahmen am Schilthorn 1969 einsetzte.

Seither treten immer wieder Sessel und Sofas von de Sede in zahlreichen Hollywood-Produktionen in Erscheinung. Bei der Führung durch die Produktionshalle stellt Frederic Aich, zuständig für PR und Marketing, klar: «Das sind keine Produktplatzierungen. Die Möbel sind zum normalen Preis gekauft worden.»

James Bond: Die Another Day (2002). Screenshot James Bond: Die Another Day (2002). Screenshot The Hunger Games (2012). Screenshot Wonder Woman 1984. Screenshot Robocop (1987). Screenshot Werbung mit Snoop Dog. Screenshot James Bond: Im Geheimdienst Ihrer Majestät (1969). Screenshot James Bond: Im Geheimdienst Ihrer Majestät (1969). Screenshot James Bond: Diamonds are forever (1971). Screenshot

Das DS-600, das wohl berühmteste Sofa von de Sede, entwarfen Ueli Berger, Eleonore Peduzzi-Riva, Heinz Ulrich und Klaus Vogt im Jahr 1972. Hans Lüthy hatte zuvor die Vision, ein Sofa zu produzieren, das flexibel form- und zusammensetzbar, aber gleichzeitig kompakt und revolutionär ist.

Diese Idee aber in einem produzierbaren Sitzmöbel umzusetzen, war schwieriger als angenommen: «Ein Jahr lang baute das Designer-Kollektiv gemeinsam mit dem Entwicklungsteam von de Sede unzählige Prototypen», sagt Frederic Aich. «Fast alle wurden kritisiert und wieder verworfen.»

Der Tatzelwurm schlängelt sich durch die Grün 80 in Basel. zvg/Aargauer Zeitung

Schliesslich formte sich nach und nach das heutige DS-600, das aus mehreren, rund 40 Zentimeter breiten und bis zu 2000 Franken teuren Einzelmodulen besteht und wegen seiner zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten auch den Beinamen Tatzelwurm erhalten hat.

Die aktuell längste Version mit 406 Polsterelementen in allen Regenbogenfarben steht als Endlossofa im Palast der Herrscherfamilie eines Sultanats. «Wir machen immer wieder solche Sonderanfertigungen», sagt Frederic Aich. «Ein Kunde aus Dubai etwa bestellte Füsse aus massivem Gold – die aber unter dem Sofa so gut wie unsichtbar sind.»

Vor zehn Jahren stand de Sede kurz vor dem Aus

Das geschwungene Sitzmöbel ist auch nach 50 Jahren weltweit ein Verkaufsschlager. So habe erst vor kurzem eine bekannte Persönlichkeit aus den USA ein Sofa von de Sede bestellt – den Namen darf Frederic Aich aber nicht verraten. Dass de Sede in Klingnau aber noch immer Möbel produziert, ist nicht selbstverständlich: Nach glücklosen Zukäufen und einem Stellenabbau entkam das Traditionsunternehmen 2012 nur knapp der Insolvenz.

Der Tatzelwurm 1972 vor der Manufaktur in Klingnau. zvg

2014 übernahm Monika Walser das Ruder. Die Marketingexpertin und gelernte Damenschneiderin war zuvor CEO beim Taschen- und Accessoirehersteller Freitag. «Sie kennt sich mit Design sowie Handwerk aus und hat das Flair dafür im Unternehmen wieder gestärkt», sagt Frederic Aich.

Unterdessen ist de Sede auf die Erfolgsschiene zurückgekehrt und sieht in den Märkten in Fernost sowie den USA nach wie vor grosses Wachstumspotenzial. Rund 100 Mitarbeitende beschäftigt das Unternehmen in Klingnau, weitere 20 weltweit.

In der 1973 erbauten Produktionshalle dröhnt derweil die speziell angefertigte Schraubmaschine, mit der Rynor Hyseni ein Steckscharnier anbringt. Ein Ventilator neben dem Arbeitstisch sorgt für etwas Abkühlung, im Hintergrund läuft das Radio. Das Scharnier, das er mit einem Schraubenzieher fixiert, macht den Tatzelwurm so flexibel und ermöglicht die geschwungene Form.

Die Lederhaut wird auf Fehler untersucht. Alex Spichale / ZUR Mit Lasertechnik werden die Schnittmuster auf der Haut positioniert. Alex Spichale / ZUR Eine Maschine schneidet die Schnittmuster danach mit einem Messer aus. Alex Spichale / ZUR Rynor Hyseni arbeitet an einem Element des berühmten DS-600. Alex Spichale / ZUR Impressionen von der Produktion des Tatzelwurms. Alex Spichale / ZUR Impressionen von der Produktion des Tatzelwurms. Alex Spichale / ZUR Impressionen von der Produktion des Tatzelwurms. Alex Spichale / ZUR Impressionen von der Produktion des Tatzelwurms. Alex Spichale / ZUR Impressionen von der Produktion des Tatzelwurms. Alex Spichale / ZUR Impressionen von der Produktion des Tatzelwurms. Alex Spichale / ZUR Impressionen von der Produktion des Tatzelwurms. Alex Spichale / ZUR Impressionen von der Produktion des Tatzelwurms. Alex Spichale / ZUR Impressionen von der Produktion des Tatzelwurms. Alex Spichale / ZUR Impressionen von der Produktion des Tatzelwurms. Alex Spichale / ZUR Impressionen von der Produktion des Tatzelwurms. Alex Spichale / ZUR Impressionen von der Produktion des Tatzelwurms. Alex Spichale / ZUR Eines der ersten Sofas, das Firmengründer Ernst Lüthy anfertigte. Stefanie Garcia Lainez / Aargauer Zeitung Das Brandzeichen ist noch ersichtlich. Stefanie Garcia Lainez / Aargauer Zeitung

«Wir sind noch eine richtige Manufaktur. Maschinell liessen sich die Möbel nicht herstellen», sagt Frederic Aich. Diese Handarbeit und teilweise wochenlange Arbeit an einem einzigen Sofa ermöglichten eine präzise, detaillierte Herstellung, was wiederum Fälschungen leicht erkennbar mache. Etwa, wenn einzelne Elemente des DS-600 nicht zusammengeknautscht werden, sondern in der Form spitz zulaufen und die Proportionen nicht stimmen.

Eine solche mutmassliche Produktfälschung des Tatzelwurms entdeckte de Sede kürzlich im Hotel Five in Zürich. Mit einer rechtlichen Abmahnung verlangte de Sede eine umgehende Erklärung, der Fünfsternetempel wies die Vorwürfe von sich. «Die juristische Auseinandersetzung ist noch im Gange», sagt Frederic Aich und fügt an: «Wegen Produktpiraterie entsteht de Sede jährlich ein Schaden von bis zu drei Millionen Franken.»

Nur einmal übernimmt eine Maschine

In der zweiten Produktionshalle positioniert ein Mitarbeiter via Lasertechnik Schnittmuster auf dem in Italien gegerbten Leder, das auf einem grossen Tisch liegt. Danach fährt eine Maschine über die Lederhaut und schneidet die Muster mit einem Messer aus – es ist der einzige Schritt während der ganzen Produktion in Klingnau, bei der eine Maschine den Arbeitsprozess übernimmt.

Die Herstellung eines DS-600 ist aufwendig und erfordert viel Geschick. Stefanie Garcia Lainez

Für sämtliche Möbelstücke verwendet de Sede nur Rindsleder. «Leder von Mutter- oder Milchkühen können wir wegen der Dehnungsstreifen nicht verwenden», sagt Frederic Aich und ergänzt: «Kein Tier stirbt für ein Sofa. Wir verwenden Leder als Resteverwertung aus der Fleischproduktion in der Schweiz, Süddeutschland sowie Italien und veredeln dies.»

Fünf Elemente des Tatzelwurmes erhalten nächste Woche ein besonderes Design: Zum 50. Geburtstag besprayt die Schweizer Textildesignerin Franziska Born mit einer Airbrush-Spritzpistole die Module. Dafür wird ein Schaufenster von Jelmoli an der Seidengasse umfunktioniert.

