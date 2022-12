Klingnau: Café in ehemaliger Bäckerei Gfeller eröffnet wieder

Klingnau Kaffee und Kuchen wie beim Grosi: Das Café in der ehemaligen Bäckerei Gfeller eröffnet wieder Seit Ostern ist die Bäckerei-Konditorei Gfeller in Klingnau geschlossen. Nun feiert zumindest das Café ein Revival. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 01.12.2022, 18.00 Uhr

Christine Knecht (Mitte) betreibt neu das Café in der ehemaligen Bäckerei von Karin und Markus Gfeller. Bild: Alex Spichale

Gross war das Bedauern im Städtli, als Karin und Markus Gfeller im Frühling ankündigten, ihre Bäckerei-Confiserie nach Ostern aufzugeben. Ihr Laden mit dem einzigen Café in Klingnau schloss ganz, die Filiale in Döttingen übernahm Mitte April die Laufenburger Bäckerei Maier. Immerhin: Kurz darauf eröffnete Christine Knecht in Klingnau wenige Meter von der früheren Bäckerei entfernt das Mini-Café «Vorratskammer» mit zwei Tischchen und einer kleinen Boutique. Dort ist nun bald wieder Schluss. Denn sie zieht von der Sonnengasse 34 in die Nummer 58 – und haucht ab dem 5. Dezember dem ehemaligen Café Gfeller neues Leben ein.

Von der Bäckerei Abschied zu nehmen, sei auch über ein halbes Jahr später noch immer ein Prozess, sagt Karin Gfeller. «Besonders die Kundinnen und Kunden fehlen mir sehr.» Aber sie seien am Fachkräftemangel in der Produktion gescheitert und hätten einen Schlussstrich ziehen müssen. Unterdessen produzieren sie und ihr Mann Schokoladenprodukte für eine grössere Zürcher Bäckerei, Tischdekorationen für Private und Firmengeschenke. Die beliebten Champagner-Truffes, die Handtäschli-Schoggi oder die Klingnauer Bsetzi-Stei sind zudem in der «Vorratskammer» erhältlich. Dass aber ihr früheres Ladenlokal leer stand, beschäftigte die Gfellers weiterhin.

Christine Knecht hat sich Traum erfüllt

«Eines Morgens wachte mein Mann etwas früher auf als ich und studierte wieder daran herum», sagt Karin Gfeller. Und plötzlich kam ihm die Idee: Wieso nicht Christine Knecht anfragen, ob sie mit ihrem Café im Lokal der Gfellers einziehen möchte? «Wir wussten, dass es gut lief, sie bereits einige Stammkunden hat und der Platz deshalb immer knapper wird.» Noch am selben Morgen statteten Karin und Markus Gfeller ihr einen Besuch ab.

«Als die beiden im Café sassen und gemütlich einen Cappuccino tranken, war das schon etwas auffällig», erinnert sich Christine Knecht mit einem Schmunzeln. Als sie ihr dann das Angebot unterbreiteten, musste die 56-Jährige nicht lange überlegen und sagte zu.

Am Samstag richtet Christine Knecht (Mitte) das Café ein. Bild: Alex Spichale

Mit der Eröffnung der «Vorratskammer» im Frühling hatte sie sich den lang gehegten Traum eines Cafés mit eigenen Kuchenspezialitäten erfüllt. «Nirgends konnte ich so feine Kuchen essen wie bei meiner Grossmutter», erklärt die gebürtige Baslerin. Auch sei das Städtli schon länger etwas ausgestorben. Mit ihrem Café könne sie sowohl Selbstgebackenes als auch einen Treffpunkt anbieten, um so einen Beitrag an die Belebung der Altstadt zu leisten.

Maximal 16 Gäste darf Christine Knecht bewirten

Maximal zehn Personen haben im ehemaligen Aufenthaltsraum der Spitex an der Sonnengasse 34 Platz. «Dann ist es ganz voll», sagt Christine Knecht. Ab nächstem Montag empfängt sie nun ihre Gäste an der Sonnengasse 58. Das Konzept bleibt vorläufig gleich – mit Kaffee, Kuchen und verschiedenen Produkten wie Naturkosmetik, Schoggi der Gfellers, Deko-Artikel sowie aktuell Töpfereien und Honig. Dank der Kühlvitrinen könnte sie neu auch Torten anbieten oder Butter, Milch und Käse in das Sortiment aufnehmen. Allenfalls kommen noch Gipfeli einer Bäckerei hinzu. «Ich möchte möglichst regionale Produkte in guter Qualität anbieten, die man sonst so nicht kaufen kann.»

Die beiden Tische – eine Leihgabe der Gfellers – nimmt sie mit, hinzukommt ein dritter, das Lokal bleibt unverändert. Neu kann Christine Knecht bis zu 16 Gäste empfangen. «Mehr dürfen es aber nicht sein», sagt sie. Denn sie habe kein Wirtepatent. «Das zu machen, ist im Aargau kompliziert, wenn man nicht aus der Gastrobranche kommt», ergänzt die gelernte Tierarztgehilfin, die seit bald 30 Jahren in einem Privatlabor in Basel angestellt ist.

Dort wird sie weiterhin zwei Tage die Woche arbeiten. Deshalb bleiben die Öffnungszeiten im neuen Café unverändert bei Montag und Donnerstag von 9.30 bis 11.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr sowie Samstag von 9 bis 13 Uhr, teilweise auch noch am Mittwochmorgen. «Das sind Mindestöffnungszeiten. Falls die Gäste noch länger sitzen bleiben möchten und ich nichts vorhabe, lasse ich das Café gerne auch länger offen», sagt Christine Knecht. «Müsste ich davon leben, würde ich es anders aufbauen. Ich komme aber jeden Monat den schwarzen Zahlen etwas näher.»

Über dem Ladenlokal prangt noch immer der Schriftzug «Bäckerei-Konditorei». Da aber in der ehemaligen Bäckerei nach wie vor keine Pfunderli Halbweissbrot, Nussgipfel oder Berliner angeboten werde, könnte dies vor allem für Auswärtige irreführend sein, sagt Karin Gfeller. «Deshalb ist es möglich, dass wir das einmal entfernen lassen.»

