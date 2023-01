Klingnau Im zweiten Anlauf klappt es: Das Volk sagt klar Ja zum Budget 2023 Im November hat der Souverän das Budget für das Jahr 2023 zurückgewiesen. Nun haben die Klingnauerinnen und Klingnauer die überarbeitete Version gutgeheissen. Louis Probst 24.01.2023, 12.25 Uhr

Das Stimmvolk hat das angepasste Budget angenommen. Chris Iseli

«Wer ernten will, muss zuerst einen Einsatz leisten», so Stadtammann Reinhard Scherrer eingangs der ausserordentlichen Gemeindeversammlung, an der 87 von 2054 Stimmberechtigten teilnahmen. «Das gilt analog im öffentlichen Leben.» Auch Stadtrat und Verwaltung hätten etwas leisten müssen, stellte er mit Blick auf das Budget 2023 fest. Die Gemeindeversammlung hatte Ende November einen Rückweisungsantrag der FDP gutgeheissen, weshalb der Stadtrat am Montag eine überarbeitete Version vorlegte (die AZ hat berichtet).